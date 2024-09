Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 ante un recinto vacío: presencias y ausencias

De esta manera, la presentación de Milei se realizó ante un recinto incompleto, ya que algunos bloques opositores no asistieron y otros enviaron delegados.

Quiénes fueron y quiénes no a la presentación del Presupuesto 2025 de Javier Milei

Unión por la Patria solo envió un grupo integrado por los legisladores que conforman la comisión de Presupuesto y Hacienda. De acuerdo con C5N, solo estuvieron 17, por lo que se estaba que se vean unas 80 bancas vacías.

Encuentro Federal también asistió este domingo, pero solo lo hicieron cuatro de sus 16 legisladores, ya que participaron el presidente de EF, Miguel Ángel Pichetto, acompañado por Margarita Stolbizer, Esteban Paulon y Florencio Randazzo.

El Frente de Izquierda, en tanto, decidió no concurrir a la presentación del Presupuesto 2025 a cargo de Milei. "No vamos a ir a un acto de este gobierno ajustador y represor. Quieren que seamos actores de reparto de la mala serie de Milei, no vamos a ser parte de su circo", indicaron los legisladores del FIT.

Solo garantizaron una presencia completa la bancada oficialista de la Libertad Avanza, el PRO, y los bloques provinciales más cercanos al oficialismo como Independencia, CREO y Producción y Trabajo.

El radicalismo también concurrió con una delegación "nutrida" según habían adelantado voceros de la bancada, que preside Rodrigo de Loredo, aunque algunos diputados indicaron que no tenían intenciones de escuchar al Presidente.

Vacío: así estaba el recinto durante la presentación del Presupuesto 2025

Durante la presentación de Javier Milei se pudo observar que el recinto se encontraba prácticamente vacío.

