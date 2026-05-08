Cierra la fábrica de Cabot Argentina en Campana después de 60 años

La planta había alcanzado en los últimos años una capacidad de producción anual cercana a las 85 mil toneladas, integrando un proceso que, según la compañía, se alimentaba con recursos 100% nacionales y proveía a fábricas de todo el país.

Entre sus insumos se contaba aceite decantado proveniente de la refinería de YPF en Ensenada y gas natural argentino. Además, en los últimos 10 años la empresa realizó inversiones orientadas al autoabastecimiento eléctrico, una apuesta por reducir costos y aumentar la sustentabilidad operativa y modernización de procesos productivos con tecnología más eficiente.

Más despidos

El cierre impacta de lleno en las vidas de 150 trabajadores, 90 de ellos directos a los que se suman 60 indirectos que prestaban servicios de vigilancia, comedor, lavadero y mantenimiento. Ante el cierre, el Sindicato de Trabajadores del Negro de Humo (SUTNH) montó una vigilia en los portones.

Los dirigentes sindicales elevaron notas y reclamaron la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Denuncian que la clausura forma parte de una ola de desindustrialización que golpea al conurbano bonaerense y advierten sobre el efecto en la cadena de suministro local. Una audiencia en La Plata definirá pasos legales y compensaciones la semana próxima.

Las tareas de desarme de equipos y venta de activos ya iniciaron, según fuentes gremiales y empresarias. El cierre de Cabot Argentina no solo deja vacío un predio industrial sino que plantea preguntas sobre la logística, el abastecimiento y el futuro inmediato de proveedores y pymes que dependían de esa producción especializada.