El REM del BCRA prevé una inflación de casi el 3% para abril 2026

Para los próximos meses, los analistas esperan que la desaceleración de los precios continúe de manera gradual, aunque sin lograr todavía una baja contundente.

Según el REM, el IPC se ubicaría en 2,3% en mayo, 2% en junio y julio, para luego perforar lentamente ese umbral recién hacia agosto (1,8%), el mismo mes en que tanto Javier Milei como su ministro de Economía Luis Caputo, habían marcado como el momento en que se registraría "inflación cero". Aun así, las proyecciones muestran que el proceso de desinflación perdió velocidad respecto de lo que esperaba el mercado meses atrás y que las consultoras siguen viendo resistencias para converger rápidamente a niveles internacionales.

luis caputo y javier milei

En el caso de la inflación núcleo -que excluye regulados y estacionales y suele ser seguida de cerca por el mercado para medir la dinámica más persistente de los precios- las previsiones también reflejan cierta rigidez. El REM ubicó el indicador en 2,6% para abril, 2,2% para mayo y 2% para junio y julio, mostrando una desaceleración más lenta que la esperada previamente.

Dólar y actividad en baja

En cuanto al tipo de cambio, las consultoras moderaron nuevamente sus proyecciones y ahora esperan un dólar oficial promedio de 1.676 pesos para diciembre de 2026, por debajo de los 1.700 pesos que proyectaban en el REM previo. La nueva estimación implica una suba interanual del 15,8%, un ritmo que quedaría sensiblemente por debajo de la inflación esperada para el mismo período.

El informe también mostró que el mercado prevé una trayectoria cambiaria relativamente contenida para los próximos meses. Para mayo, los analistas estimaron un tipo de cambio promedio de 1.410 pesos, mientras que para junio proyectaron 1.437 pesos y para julio 1.460 pesos.

milei dolar

Las proyecciones reflejan que, pese al contexto internacional más volátil y a las tensiones derivadas de la guerra en Medio Oriente, el mercado sigue apostando a una estrategia oficial de un deslizamiento lento del dólar, con una dinámica que continuaría funcionando como ancla parcial para la inflación. Sin embargo, la diferencia entre la inflación esperada y el avance previsto del tipo de cambio mantiene abierto el debate sobre el atraso cambiario y la sostenibilidad del esquema hacia adelante.

En tanto el nuevo informe también reflejó un empeoramiento de las perspectivas de actividad económica. Los analistas recortaron la proyección de crecimiento del PBI para 2026 desde 3,3% hasta 2,8%, mientras que el Top 10 redujo su estimación desde 3,2% a 2,5%.

Para el segundo trimestre del año, el REM espera una expansión desestacionalizada de apenas 1%, aunque prevé cierta mejora hacia la segunda mitad de 2026.