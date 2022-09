"Estoy indefenso": el doloroso mensaje de Esteban Bullrich antes de ser internado

"El paciente Esteban Bullrich continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Austral, estable, bajo sedación, con ventilación mecánica y en tratamiento por una neumonía", indica el último parte médico, en el que se agrega que “la familia agradece por tantas demostraciones de cariño y continúa pidiendo que los acompañen con sus oraciones”.

Mensaje desgarrador de Esteban Bullrich

Horas antes de ser internado en terapia intensiva, Esteban Bullrich compartió un doloroso mensaje en su cuenta de Instagram: “Estoy indefenso”, afirma. “Rezo porque estoy indefenso. Porque me surge la necesidad despierto o dormido. No lo cambia a Dios. Me cambia a mí”, publicó al citar una frase del escritor y medievalista británico C.S. Lewis.

