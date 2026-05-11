Con respaldo explícito de Milei, Adorni encabezará una nueva reunión del Gobierno

Mientras intenta contener el desgaste político, el oficialismo también busca relanzar su actividad parlamentaria. La intención de la Casa Rosada es dejar atrás el parate que generó la polémica judicial y avanzar con varios proyectos que considera prioritarios para los próximos meses. Entre ellos aparece nuevamente la reforma electoral, una iniciativa que sigue trabada por diferencias con bloques aliados, sobre todo por la discusión alrededor de la eliminación de las PASO.

Sin embargo, ante la dificultad para alcanzar consensos amplios sobre esa reforma, el Gobierno pretende avanzar primero con proyectos que generan menos resistencia dentro del Congreso. En ese marco, Diputados intentará esta semana emitir dictamen sobre la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, conocido como PCT. La propuesta encontró objeciones por parte de laboratorios nacionales, aunque el oficialismo cree que todavía tiene margen para conseguir respaldo parlamentario.

La estrategia también incluye llevar al recinto otros proyectos impulsados por el Ejecutivo, como la denominada Ley Hojarasca, orientada a derogar normativas consideradas obsoletas, y modificaciones al esquema de Zonas Frías, que apuntan a reducir subsidios sobre las tarifas de gas en determinadas regiones del país. En paralelo, el Gobierno trabaja en la presentación de un nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), otra de las iniciativas que pretende utilizar para recuperar centralidad política y mostrar capacidad de gestión en medio de la crisis interna.

La reunión encabezada por Adorni será clave para definir cómo avanzará el oficialismo en las próximas semanas dentro del Congreso y qué rol tendrá cada sector del Gabinete en una etapa marcada por la presión política y judicial.