Con respaldo explícito de Milei, Adorni encabezará una nueva reunión del Gobierno
La Casa Rosada busca dejar atrás la crisis intentando recuperar la iniciativa parlamentaria y desactivar el impacto interno generado por la investigación que sacude al oficialismo.
El Gobierno intentará esta semana volver a tomar el control de la agenda política luego de varios días atravesados por tensiones internas y cuestionamientos públicos hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Con el apoyo directo del presidente Javier Milei, el funcionario convocó para este martes a una nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada, donde el oficialismo buscará coordinar estrategias legislativas y ordenar el frente interno.
La reunión fue confirmada por fuentes oficiales y se desarrollará en un momento delicado para la administración libertaria. La investigación judicial que involucra a Adorni generó ruido dentro del Gabinete y despertó malestar entre algunos ministros, especialmente después de que trascendieran cuestionamientos sobre la demora en la presentación de documentación vinculada a su patrimonio.
El tema quedó expuesto públicamente tras las declaraciones de Patricia Bullrich, quien reclamó acelerar la entrega de la declaración jurada del jefe de Gabinete. “Tiene que ser inmediato, porque necesitamos discutir otras cosas y no esto, que él dice que lo tiene solucionado. La prueba, cuanto antes, mejor. Estamos empantanados”, sostuvo la exministra de Seguridad en una entrevista televisiva. Sus palabras reflejaron una preocupación que varios sectores del Gobierno venían comentando de manera reservada durante las últimas semanas.
Pese a ese escenario, Milei volvió a cerrar filas alrededor de Adorni y ratificó su continuidad dentro del Ejecutivo. El Presidente descartó cualquier posibilidad de desplazarlo y defendió públicamente su situación patrimonial. “No voy a ejecutar gente honesta”, afirmó el mandatario, al tiempo que insistió en que el funcionario tiene “todo en regla”.
Mientras intenta contener el desgaste político, el oficialismo también busca relanzar su actividad parlamentaria. La intención de la Casa Rosada es dejar atrás el parate que generó la polémica judicial y avanzar con varios proyectos que considera prioritarios para los próximos meses. Entre ellos aparece nuevamente la reforma electoral, una iniciativa que sigue trabada por diferencias con bloques aliados, sobre todo por la discusión alrededor de la eliminación de las PASO.
Sin embargo, ante la dificultad para alcanzar consensos amplios sobre esa reforma, el Gobierno pretende avanzar primero con proyectos que generan menos resistencia dentro del Congreso. En ese marco, Diputados intentará esta semana emitir dictamen sobre la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, conocido como PCT. La propuesta encontró objeciones por parte de laboratorios nacionales, aunque el oficialismo cree que todavía tiene margen para conseguir respaldo parlamentario.
La estrategia también incluye llevar al recinto otros proyectos impulsados por el Ejecutivo, como la denominada Ley Hojarasca, orientada a derogar normativas consideradas obsoletas, y modificaciones al esquema de Zonas Frías, que apuntan a reducir subsidios sobre las tarifas de gas en determinadas regiones del país. En paralelo, el Gobierno trabaja en la presentación de un nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), otra de las iniciativas que pretende utilizar para recuperar centralidad política y mostrar capacidad de gestión en medio de la crisis interna.
La reunión encabezada por Adorni será clave para definir cómo avanzará el oficialismo en las próximas semanas dentro del Congreso y qué rol tendrá cada sector del Gabinete en una etapa marcada por la presión política y judicial.
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