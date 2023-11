Estela de Carlotto: "No pedí una audiencia con el presidente electo, pero cuando asuma lo vamos a pedir"

De todos modos, Estela expresó que hay que tener "respeto al voto y al soberano", e indicó: "Hay que respetar y seguir con nuestra lucha exigiendo al gobierno lo que tiene la obligación de hacer".

"No pedí una audiencia con el presidente electo, pero cuando asuma lo vamos a pedir", dijo la presidenta de Abuelas, que así recordó que Mauricio Macri, durante su gestión, no quiso recibir a las Abuelas. "Me mandaron una carta diciéndonos, a todos los organismos, que no tenía tiempo", rememoró.

En este marco, Estela aseguró estar "lúcida total y dispuesta a seguir con la lucha, con la pelea y con todo lo que hay que hacer todavía para encontrar los nietos que faltan", y sostuvo que esta búsqueda "cada gobierno debe ayudarnos con lo que falta".

Por último, la referente de Derechos Humanos le envió un mensaje a Milei y toda la dirigencia: "Hay que dirigir a la población a la no violencia, porque eso trae sangre. No queremos ni un muerto más. Creo que el día que ocurra algo de eso, ahí ya no sé cómo salimos".

Embed - ESTELA DE CARLOTTO: ¨Cuando MILEI ASUMA vamos a pedirle una AUDIENCIA¨