El OMS confirmó la salida de la Argentina y el Gobierno no dudó en celebrar

Minutos después, Milei retuiteó la publicación y dejó en claro el respaldo total de Casa Rosada a una decisión que el oficialismo considera estratégica dentro de su política internacional y sanitaria.

En el mensaje, Quirno también defendió la capacidad del país para sostener políticas sanitarias sin depender de organismos internacionales. “Argentina posee la capacidad sanitaria, técnica y la decisión política para proteger la salud de su población”, afirmó, al tiempo que aseguró que el país seguirá dispuesto a cooperar internacionalmente “sobre la base de criterios científicos y técnicos y con pleno respeto por la soberanía de los Estados”.

El secretario aprovechó además para agradecer el apoyo recibido durante el proceso de salida y destacó el trabajo conjunto entre Cancillería y el Ministerio de Salud. “Quiero reconocer el trabajo coordinado entre la Cancillería y el Ministerio de Salud y agradecer especialmente a los países que nos apoyaron desde el principio”, expresó.

La salida de la OMS había sido anunciada originalmente por el Gobierno de Milei en medio de fuertes críticas al organismo por su rol durante la pandemia de coronavirus. Desde entonces, el oficialismo sostuvo que la entidad avanzó sobre decisiones internas de distintos países y defendió la necesidad de recuperar “autonomía” en materia sanitaria.