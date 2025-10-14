Expectativa por la reunión de Javier Milei con Donald Trump en Estados Unidos: la agenda

En tanto, la expectativa está centrada en la esperada audiencia entre los dos presidentes en el Salón Oval de la Casa Blanca, que se venía negociando por la diplomacia de ambos países desde hacía varios meses.

Se concretará en el contexto del reciente apoyo financiero acordado con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para estabilizar la situación cambiaria de la Argentina y que fue calificado por el propio Milei como "histórico".

La agenda de Javier Milei en su nuevo viaje a Estados Unidos

Martes 14 de octubre

01:50hs - Arribo del presidente a la Blair House.

12hs - El presidente Milei se presentará en la Casa Blanca, donde saludará a su par norteamericano, Donald Trump, y firmará el libro de honor. Luego mantendrá una reunión con Trump.

12:45hs - Almuerzo de trabajo en honor al presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense.

13:45hs - Despedida al presidente Milei, a cargo del presidente Trump.

17hs - Participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk (a confirmar).

Horario a confirmar - Firma del Libro de Visitas de la Blair House y fotografía con el personal de la Casa de Huéspedes.

22hs - Partida del vuelo especial que llevará al presidente de regreso a la Argentina.

Miércoles 15 de octubre

8hs - Arribo del presidente a la Ciudad de Buenos Aires.