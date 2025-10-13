Ya tiene fecha el regreso de las lluvias a Buenos Aires, y es antes de lo previsto: cuándo se larga
Los informes meteorológicos ya anticipan cuándo vuelven las lluvias al AMBA, en el marco de una semana con temperaturas agradables.
El fin de semana largo estuvo signado por las lluvias fuertes y tormentas, pero la nueva semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene un inicio con clima agradable mientras ya empieza a vislumbrarse el regreso de las precipitaciones, mucho antes de lo previsto, según el sitio especializado Meteored.
Así como el lunes, el martes tendrá buena condiciones para la continuidad de la semana, con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche, junto a temperaturas de entre 16 y 23 grados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Del mismo modo, el miércoles se anticipa con cielo mayormente nublado durante el día y parcialmente nublado en la noche; acompañado de una mínima de 15 grados y una máxima de 25, haciéndose sentir el ascenso térmico.
En tanto, el jueves también tendría buen clima, en sintonía con los días previos, y sería la jornada más calurosa de la semana, con cielo entre mayor y parcialmente nublado, y marcas térmicas de 17 grados de mínima y 27 de máxima.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El SMN no presenta pronósticos de lluvias en su extendido, que llega hasta el domingo inclusive, por lo que el viernes se anticipa con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, y un leve descenso de las temperaturas, que rondarán entre 16 y 23 grados.
Sin embargo, el sitio especializado Meteored sí tiene pronósticos de precipitaciones durante la semana. El portal marca 40% de probabilidades de "lluvia débil" para este viernes 17 de octubre, con las chances para horas de la tarde.
Tanto el organismo nacional como el sitio meteorológico no prevé, hasta ahora, lluvias ni tormentas para el próximo fin de semana, aunque con el correr de los días podría cambiar el pronóstico.
