Ya tiene fecha el regreso de las lluvias a Buenos Aires, y es antes de lo previsto: cuándo se larga

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El SMN no presenta pronósticos de lluvias en su extendido, que llega hasta el domingo inclusive, por lo que el viernes se anticipa con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, y un leve descenso de las temperaturas, que rondarán entre 16 y 23 grados.

Sin embargo, el sitio especializado Meteored sí tiene pronósticos de precipitaciones durante la semana. El portal marca 40% de probabilidades de "lluvia débil" para este viernes 17 de octubre, con las chances para horas de la tarde.

meteored (17) Pronóstico de lluvias para este sábado en el AMBA, según Meteored.

Tanto el organismo nacional como el sitio meteorológico no prevé, hasta ahora, lluvias ni tormentas para el próximo fin de semana, aunque con el correr de los días podría cambiar el pronóstico.