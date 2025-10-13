Javier Milei se ausentará del coloquio de IDEA por su viaje a Estados Unidos

El Coloquio, que este año tendrá el lema: "Cómo hacer más competitiva a la Argentina", reunirá a referentes del sector empresario, la política y el ámbito académico. Entre los funcionarios nacionales confirmados se encuentran: Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

También participarán el gobernador Martín Llaryora, de Córdoba; Ignacio Torres, de Chubut; Alfredo Cornejo, Mendoza; Rogelio Frigerio, Entre Ríos; Marcelo Orrego, San Juan; y Leandro Zdero, de Chaco.

"La competitividad será el eje principal que atravesará todo el Coloquio y queremos que el debate nos interpele a los empresarios en primer lugar. No se trata solo de pedir condiciones: tenemos la responsabilidad de innovar, ser más productivos y salir a competir en Argentina y en el mundo", destacó Mariano Bosch, presidente del 61° Coloquio y cofundador y CEO de Adecoagro.