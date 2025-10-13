Javier Milei se ausentará del coloquio de IDEA por su viaje a Estados Unidos
En representación del gobierno asistirá al evento empresarial el vocero Manuel Adorni. Por su parte, el ministro Luis Caputo se presentará de forma virtual
Javier Milei no participará del 61° Coloquio de IDEA, que se desarrollará del 15 al 17 de octubre en Mar del Plata, debido a que el presidente viajó hoy rumbo a Estados Unidos, donde mantendrá una reunión con su par de Estados Unidos, Donald Trump.
"Si bien el mandatario manifestó su interés en asistir, no podrá estar presente en el cierre del encuentro debido a compromisos vinculados a temas centrales de su gestión”, indicaron los organizadores del evento empresario que se realiza en Mar del Plata. En el mismo comunicado aclararon que asistirá el vocero Manuel Adorni que transmitirá un mensaje del presidente a los presentes.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, intervendrá de manera virtual, ya que "se encuentra en el exterior cumpliendo una agenda internacional considerada clave para la política económica del país".
"Tanto Javier Milei como Luis Caputo hicieron llegar su agradecimiento a los organizadores y su reconocimiento a la importancia del Coloquio como espacio de diálogo entre los sectores público y privado", agregaron.
El Coloquio, que este año tendrá el lema: "Cómo hacer más competitiva a la Argentina", reunirá a referentes del sector empresario, la política y el ámbito académico. Entre los funcionarios nacionales confirmados se encuentran: Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
También participarán el gobernador Martín Llaryora, de Córdoba; Ignacio Torres, de Chubut; Alfredo Cornejo, Mendoza; Rogelio Frigerio, Entre Ríos; Marcelo Orrego, San Juan; y Leandro Zdero, de Chaco.
"La competitividad será el eje principal que atravesará todo el Coloquio y queremos que el debate nos interpele a los empresarios en primer lugar. No se trata solo de pedir condiciones: tenemos la responsabilidad de innovar, ser más productivos y salir a competir en Argentina y en el mundo", destacó Mariano Bosch, presidente del 61° Coloquio y cofundador y CEO de Adecoagro.
