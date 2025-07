Cristina Kirchner, a la militancia en Moreno: "Se gobierna para el pueblo o sos un títere del norte"

Fue allí donde la expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111 del barrio porteño de Constitución, señaló: "Esta marcha me remite irremediablemente a mi juventud en La Plata, cuando participé en la primera marcha de antorchas".

Seguidamente, advirtió a la militancia congregada en ese lugar: "Estamos transitando un nuevo intento de destrucción de lo argentino y de subordinación total de nuestros intereses nacionales con una violencia, una velocidad y una profundidad nunca antes vista: el desgobierno de Milei que gobierna para los ricos y bajo las órdenes de los del norte".

"¿Lo escucharon a Mr. Lamelas? Diciendo que va a venir a la Argentina, prácticamente, como interventor, a asegurarse que Cristina reciba la Justicia que se merece. ¿Y por casa cómo andamos? Trump y sus cargos, además de los de Jeffrey Epstein. ¿Estará involucrado el ex amigo de Elon Musk?", sugirió.

"También dijo que su misión en Argentina es apoyar a Milei en las elecciones de octubre. Vamos, muchachos, la campaña de verdad no la hacen los de acá, la están haciendo desde Washington, desde el Fondo Monetario... al final, las Fuerzas del Cielo y los tuiteros malos eran para la gilada", continuó.

Y remarcó: "Los que mandan hoy son las 'fuerzas del norte'. Ahora es Patria o Lamelas...".

El rumbo económico del "desgobierno" de Milei

En torno a la crisis que vive la Argentina, Cristina manifestó: "A Toto Caputo no le sale una, nada de lo que dice se cumple. Argentina cada vez debe más dólares". Seguidamente, se refirió a aquellos que demonizan al peronismo: "¿Cómo vivieron entre el 2003 y el 2015 en materia de salarios e inversiones? Cuántos prejuicios, cuánta cosa estúpida en Argentina".

"La frutilla del postre del gobierno para ricos la tuvimos hoy a la mañana. No hay plata para jubilados, no hay para las universidades... pero en La Rural no le importa el déficit fiscal, le da al sector que más plata tiene en el país", acotó.

Y destacó: "Está claro, porque en definitiva siempre... para hacerle honor a Evita, finalmente siempre llegamos al mismo lugar: o se gobierna para la grandeza de la Patria y del pueblo o sos un gobierno títere de las fuerzas del norte que gobierna sólo para los ricos".

"Debemos tener esto muy claro, para identificar correctamente el problema. Ser correas de transmisión para la sociedad argentina, ayudando a identificar el verdadero problema que tenemos los argentinos. A militar, como siempre digo, con las tres C: cabeza, corazón y coraje", concluyó la expresidenta.