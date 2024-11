Florencio Varela: una excandidata a concejal libertaria fue detenida tras agredir a policías

Durante las elecciones de 2023, La Libertad Avanza obtuvo un sorprendente 24,6% a nivel local en ese partido del sur del conurbano bonaerense, mientras que el intendente peronista Andrés Watson fue reelegido.Sin embargo, Álvarez, que estaba cuarta en la lista de LLA, se quedó afuera por 50 votos.

Según fuentes del partido, la excandidata fue expulsada de La Libertad Avanza por su conducta conflictiva. Pese a esto, Álvarez sostiene que es parte del espacio, pero desde el bloque aclararon que no tiene ninguna afiliación oficial tras su desvinculación. Incluso se pidió la prohibición de ingreso de la mujer al HCD por su mala conducta.

Desde entonces, el primer y tercer jueves de cada mes, la excandidata se presenta en el recinto para increpar, agredir y gritarle a los demás concejales. Lo mismo sucedió hoy, pero la situación escaló a mayores y tuvo que intervenir la Policía Bonaerense.

Tal como en otras ocasiones, Gustavo Rearte, presidente del Concejo Deliberante, la llamó a orden, pero Álvarez no acató y decidieron llamar a los oficiales.

"No voy a salir, soltame, no me pueden tocar", comenzó a gritar Raquel Álvarez mientras filmaba a los efectivos, entre ellas tres mujeres que la tomaron de los brazos y le pidieron que se retirara.

La mujer insistía en quedarse porque afirmaba que se trataría una moción sobre su persona. “Van a hablar de mi”, sostenía.

Tras varios forcejeos, la excandidata fue retirada del lugar por al menos cuatro policías y fue trasladada a la comisaría por resistencia a la autoridad, según informó Clarín.