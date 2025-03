Fuerte interna en el PRO: Patricia Bullrich chicaneó a Mauricio Macri y ninguneó a Jorge

La ministra de Seguridad apuntó contra el presidente del PRO, ninguneó a su primo Jorge Macri y elevó así, aún más, la tensión al interior del PRO.

jorge-macri-mauricio-macri.jpg

Bullrich aseguró que fue Mauricio Macri quien decidió el nombre del nuevo jefe de la Policía de la Ciudad, recordó que envía constantemente mensajes en sus redes sociales vinculados a la Ciudad de Buenos Aires y que hasta publicó un posteo criticándola directamente a ella por la cuestión.

"Yo me senté con el ministro de Justicia (de la Ciudad), con el de Seguridad, con el jefe de Gabinete, con Jorge Macri, con todos... Les dije 'les paso el Sistema', que terminen la cárcel y estamos haciendo todo lo que hay que hacer para vaciar las comisarías y transferirles el Sistema Penitenciario Federal, que lo tienen que agarrar porque es de ellos, como Córdoba, como cualquiera”, siguió Bullrich.

Y advirtió: "Si Macri (Mauricio) me habla por teléfono o me manda un mensaje y me dice que quiere entender el problema, yo me voy a su casa y se lo explico, pero si me revolea un tuit o me manda un tuit Waldo Wolff... Lavada de manos, no; Ponzio Pilato en los políticos no va".

bullrich

La crisis que generaron las reiteradas fugas de presos de las comisarías porteñas provocó recientemente la salida del ministro de Seguridad Wolff, que fue reemplazado la semana pasada por Horacio Giménez.

En tanto, el gobierno porteño acusa a Nación de ser la responsable porque, alega, muchos de los presos que están alojados en esas dependencias fueron condenados en causas federales pero nunca trasladados por el Ministerio de Seguridad.

Bullrich, a su vez, acusa a Jorge Macri de no hacerse cargo de sus responsabilidades y competencias y de evitar deliberadamente hacerse cargo del Servicio Penitenciario.

La ministra aseguró que cuando se termine de construir la cárcel en Marcos Paz que está haciendo la Ciudad y se trasladen a los detenidos de Devoto, van a quedar 400 presos en Ciudad, alojados en dos alcaidías. “Nosotros ya les ofrecimos ponerle personal penitenciario a las alcaldías, tenemos todo listo: el convenio, el acta que firmamos el 12 de diciembre, la transferencia del presupuesto aprobada por el Ministerio de Economía... Yo creo que en definitiva hay un tema de que en la Ciudad nadie quiere tomar el control del Servicio Penitenciario. Transfirieron a la Policía porque es bueno tener policía... pero tener presos no es tan bueno, es más oscuro”, concluyó.