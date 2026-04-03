La Justicia investiga otro viaje de Manuel Adorni: ¿también vacacionó en una exclusiva isla del Caribe?

También se pide información en idéntico sentido respecto a la esposa del funcionario, Bettina Julieta Angeletti; al amigo de Adorni, el periodista Marcelo Grandio, y a toda persona que haya viajado y esté mencionada en la investigación.

Como se sabe, la causa se originó con el viaje a Punta del Este en febrero para el fin de semana del feriado de Carnaval, en vuelo privado, cuya factura tiene fecha 4 de marzo y fue pagada por Grandio, quien trabajaba bajo contrato para la TV Pública, organismo en la órbita del propio Adorni.