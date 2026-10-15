"Gano solo 6 millones": Lilia Lemoine se burló de los manifestantes que la repudiaron

La propia Lemoine grabó el momento en una zona donde se concentraban estudiantes, docentes y organizaciones sociales y políticas. Las imágenes del encontronazo adquirieron rápida notoriedad en las redes, donde el episodio quedó enlazado con la disputa política por el financiamiento de las universidades públicas.

La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a distintos sectores de la comunidad educativa para exigir que el Gobierno de Javier Milei aplique la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta tuvo como epicentro la Plaza del Congreso y se desarrolló en una jornada de fuerte tensión política, con reclamos por la recomposición salarial de docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y los recursos para el funcionamiento de las casas de estudio.