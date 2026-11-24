Asimismo, indicó que el juez concedió la apelación pero que prepara un recurso de queja ante el Tribunal Superior de Justicia por demoras y cuestionamientos al sorteo de la sala que deberá intervenir.

Cómo se originó la denuncia contra la diputada

La investigación se abrió a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano por distintas declaraciones públicas de Lemoine contra Moche y Spesso.

Entre esos dichos figuran expresiones de febrero en las que cuestionó la condición de Ian Moche al insinuar que su madre lo hacía actuar en medios, publicaciones en redes en las que sugirió que buscaba figurar o preguntó por el síndrome de Münchhausen por poder, y declaraciones de mayo en las que acusó a Spesso de abusar, utilizar o explotar a su hijo.