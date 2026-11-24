Sobreseyeron a Lilia Lemoine por las expresiones y ataques contra Ian Moche y su madre
El juez Rodolfo Ariza Clerici invocó la libertad de expresión, mientras que la defensa cuestionó y decidió apelar el fallo.
El titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 1, Rodolfo Ariza Clerici, sobreseyó a la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, en la causa iniciada por sus dichos hacia Ian Moche, de 13 años, y su madre, Marlene Spesso, al amparar las frases bajo la libertad de expresión y rechazar a la vez el planteo de inmunidad parlamentaria presentado por la legisladora.
En su resolución, el magistrado sostuvo que, aun cuando se tratara de expresiones agresivas, ásperas o vulgares, no configuraban descalificaciones personales gratuitas sin conexión con el reproche expresado, sino una forma áspera de manifestar una crítica identificable, por lo que consideró que no estaban reunidos los requisitos de adecuación típica.
Los argumentos de la defensa y la apelación en marcha
La querella de Moche y Spesso, encabezada por el abogado Andrés Gil Domínguez, apeló la decisión, a diferencia del fiscal Hernán Biglino, quien no recurrió el sobreseimiento.
Gil Domínguez calificó el fallo como desacertado al sostener que no contempla la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los límites de la libertad de expresión cuando involucran los derechos de un niño y persona con discapacidad, ni cuando los dichos carecen de vínculo con un asunto de relevancia pública.
El abogado añadió que las manifestaciones de Lemoine se repitieron de manera sistemática en televisión, streaming y redes sociales, y sostuvo que el daño quedó reflejado en la declaración en Cámara Gesell realizada el 28 de octubre, controlada por el juez, los profesionales intervinientes y la defensa de la diputada sin objeciones.
Asimismo, indicó que el juez concedió la apelación pero que prepara un recurso de queja ante el Tribunal Superior de Justicia por demoras y cuestionamientos al sorteo de la sala que deberá intervenir.
Cómo se originó la denuncia contra la diputada
La investigación se abrió a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano por distintas declaraciones públicas de Lemoine contra Moche y Spesso.
Entre esos dichos figuran expresiones de febrero en las que cuestionó la condición de Ian Moche al insinuar que su madre lo hacía actuar en medios, publicaciones en redes en las que sugirió que buscaba figurar o preguntó por el síndrome de Münchhausen por poder, y declaraciones de mayo en las que acusó a Spesso de abusar, utilizar o explotar a su hijo.
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