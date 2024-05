El kirchnerismo apuntó contra Guillermo Francos tras el dictamen en la Ley Bases: "Corrupción"

En este sentido, Mariano Recalde aseguró: "Si hicieron un cambio no sabemos cuál es, no sabemos qué vamos a votar, no conocemos el nuevo dictamen". Además, el senador denunció que la iniciativa libertaria "promueve los tarifazos, la destrucción de la industria nacional y mucha gente no se va a poder jubilar", por lo que insistió en que "no hay una sola modificación de la Ley Bases que beneficie a la gente".