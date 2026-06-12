Rosario: mataron a tiros a un efectivo de la Policía Federal en Villa Banana
El efectivo de la Policía Federal tenía 30 años y fue asesinado durante un procedimiento en el barrio Villa Banana.
Un efectivo de la Policía Federal fue asesinado a balazos y otro resultó gravemente herido en medio de un tiroteo en Villa Banana, en la zona oeste de Rosario. Por el hecho detuvieron a un individuo, que minutos después del enfrentamiento armado trasladó a su hermano al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con un disparo en el tórax.
El hecho se registró el jueves por la noche, alrededor de las 23.30, en inmediaciones de 27 de febrero y Gutenberg, a donde los efectivos policiales habían arribado para llevar a cabo un procedimiento de identificación de personas en el marco de un operativo del Plan Bandera.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar, los efectivos ingresaron de civil a uno de los pasillos del barrio con el objetivo de identificar a una serie de individuos. En ese contexto, se contexto, uno de los policías resultó gravemente herido por un disparo en el tórax y falleció.
La víctima fue identificada como Rodolfo Arnaldo Manfredi, de 30 años, oriundo del barrio porteño de Villa Lugano. El policía fue hallado minutos después del tiroteo ya sin vida tendido y sin su arma reglamentaria, la cual habría sido sustraída.
En tanto, su compañero Emilio V., de 34 años, sufrió al menos dos heridas de arma de fuego en la zona de abdomen y un brazo. El efectivo fue trasladado de urgencia al Hospital Italiano por sus propios colegas. Una vez allí, fue sometido a una cirugía y quedó internado.
Dos detenidos por el crimen del policía en Rosario
Poco después del fatal tiroteo, se informó que un hombre herido había sido trasladado por sus familiares en un auto negro a un centro de salud de Rosario. Tras el análisis de las cámaras de seguridad, se permitió detectar su ingreso al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (H.E.C.A.) y se dispuso el envío de unidades policiales.
El tercer herido fue identificado como Luis Miguel M., de 41 años, quien recibió un disparo en el tórax y había sido trasladado al hospital por su hermano, Juan Carlos, de 46 años.
Por orden judicial, el primero quedó bajo custodia policial, mientras que su hermano fue detenido de forma preventiva y se le secuestró el Volkswagen Voyage de color negro en el que se movilizaban.
Con motivo del brutal asesinato, el secretario de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto, y el jefe de la Policía Federal, Luis Rolle, viajaron de urgencia a Rosario.
“Acompañamos a la familia, amigos y camaradas de nuestro agente caído en cumplimiento del deber. Los responsables de este crimen serán identificados y llevados ante la Justicia. Ni un paso atrás en la lucha contra el crimen organizado”, publicaron este viernes desde el Ministerio de Seguridad Nacional.
En la investigación del caso interviene la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación y el Departamento Investigaciones Federales Rosario, bajo la supervisión del comisario inspector Pablo Germán Sánchez, jefe del área. La causa se encuentra en manos de la fiscal María Laura Riccardo.
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