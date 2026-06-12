Rosario: mataron a tiros a un efectivo de la Policía Federal en Villa Banana

Dos detenidos por el crimen del policía en Rosario

policia asesinado rosario detenido Uno de los detenidos por el crimen del policía en el barrio Villa Banana

Poco después del fatal tiroteo, se informó que un hombre herido había sido trasladado por sus familiares en un auto negro a un centro de salud de Rosario. Tras el análisis de las cámaras de seguridad, se permitió detectar su ingreso al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (H.E.C.A.) y se dispuso el envío de unidades policiales.

El tercer herido fue identificado como Luis Miguel M., de 41 años, quien recibió un disparo en el tórax y había sido trasladado al hospital por su hermano, Juan Carlos, de 46 años.

Por orden judicial, el primero quedó bajo custodia policial, mientras que su hermano fue detenido de forma preventiva y se le secuestró el Volkswagen Voyage de color negro en el que se movilizaban.

policia asesinado rosario El mensaje del Ministerio de Seguridad de la Nación tras el asesinato del policía

Con motivo del brutal asesinato, el secretario de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto, y el jefe de la Policía Federal, Luis Rolle, viajaron de urgencia a Rosario.

“Acompañamos a la familia, amigos y camaradas de nuestro agente caído en cumplimiento del deber. Los responsables de este crimen serán identificados y llevados ante la Justicia. Ni un paso atrás en la lucha contra el crimen organizado”, publicaron este viernes desde el Ministerio de Seguridad Nacional.

En la investigación del caso interviene la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación y el Departamento Investigaciones Federales Rosario, bajo la supervisión del comisario inspector Pablo Germán Sánchez, jefe del área. La causa se encuentra en manos de la fiscal María Laura Riccardo.