Manuel Adorni más complicado: la oposición pidió una sesión para interpelarlo e impulsar la moción de censura

En cambio, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, el MID y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), que suelen acompañar al gobierno libertario eligieron una vez más alinearse con la Casa Rosada.

En tanto el diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulón advirtió en las redes sociales que "no hay más excusas posibles. Ante las nuevas revelaciones en la causa contra Adorni por enriquecimiento ilícito, insto a las y los diputados nacionales a avanzar en la interpelación del Jefe de Gabinete y su posterior remoción por moción de censura".

adorni aruba

En la misma línea, su compañero de bancada Pablo Juliano calificó al 23 de junio como "el día de la revelación" porque "ese día se sabrá quiénes son los verdaderos republicanos y quiénes son los que prefieren ser socios de la impunidad".

Manuel Adorni en el Senado

En medio del escándalo, Adorni confirmó en sus redes sociales que acudirá al Senado en julio a brindar su informe sobre la marcha del Estado aunque debería hacerlo este mes. El anuncio no conformó a nadie y hasta el PRO, un aliado natural del Gobierno, emitió un duro comunicado en el que pidió que Adorni no posponga tanto tiempo sus explicaciones ante el Congreso.

Lo mismo hizo la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien acaba de solicitar "en forma fehaciente y formal que (el jefe de Gabinete) se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores".

Manuel Adorni y Bettina Angeletti Manuel Adorni y Bettina Angeletti

Así planteadoi el escenario, Adorni enfrenta cada vez más resistencias internas en el oficialismo. Por caso, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tomó distancia pública del funcionario y vinculó su conducta con una "omisión ética grave".

Tras la autoincriminación de Adorni, la Justicia Federal evalúa ampliar su imputación al delito de omisión maliciosa y falsificación de documentos públicos.