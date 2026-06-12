Manuel Adorni más complicado: la oposición pidió una sesión para interpelarlo e impulsar la moción de censura
La "explicación" de Manuel Adorni sobre su súbito enriquecimiento tras su llegada a la Casa Rosada no convenció a nadie y la crisis libertaria se profundiza.
Lejos de desactivar el escándalo de corrupción, la "explicación" de Manuel Adorni sobre su tan meteórico como súbito enriquecimiento tras su desembarco en la Casa Rosada no convenció a nadie y la crisis al interior del gobierno libertario se profundiza cada vez más.
En ese camino distintos bloques de la oposición en Diputados presentaron un pedido de sesión para el próximo 23 de junio a las 14 con el objetivo de avanzar en un pedido de informes al Jefe de Gabinete y su interpelación de modo de impulsar una moción de censura en medio de la investigación judicial que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
"ADORNI le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales. Es URGENTE aplicar el art. 101 de la Constitución Nacional", advirtió en un posteo de la red social X el bloque de Unión por la Patria, uno de los espacios que presentó la moción de censura para la remoción del ministro coordinador.
Además del bloque encabezado por Germán Martínez, se sumaron la convocatoria a la sesión el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, y un sector importante de Provincias Unidas, y se sumaron también con sus firmas las monobloquistas Natalia de la Sota y Marcela Pagano.
En cambio, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, el MID y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), que suelen acompañar al gobierno libertario eligieron una vez más alinearse con la Casa Rosada.
En tanto el diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulón advirtió en las redes sociales que "no hay más excusas posibles. Ante las nuevas revelaciones en la causa contra Adorni por enriquecimiento ilícito, insto a las y los diputados nacionales a avanzar en la interpelación del Jefe de Gabinete y su posterior remoción por moción de censura".
En la misma línea, su compañero de bancada Pablo Juliano calificó al 23 de junio como "el día de la revelación" porque "ese día se sabrá quiénes son los verdaderos republicanos y quiénes son los que prefieren ser socios de la impunidad".
Manuel Adorni en el Senado
En medio del escándalo, Adorni confirmó en sus redes sociales que acudirá al Senado en julio a brindar su informe sobre la marcha del Estado aunque debería hacerlo este mes. El anuncio no conformó a nadie y hasta el PRO, un aliado natural del Gobierno, emitió un duro comunicado en el que pidió que Adorni no posponga tanto tiempo sus explicaciones ante el Congreso.
Lo mismo hizo la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien acaba de solicitar "en forma fehaciente y formal que (el jefe de Gabinete) se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores".
Así planteadoi el escenario, Adorni enfrenta cada vez más resistencias internas en el oficialismo. Por caso, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tomó distancia pública del funcionario y vinculó su conducta con una "omisión ética grave".
Tras la autoincriminación de Adorni, la Justicia Federal evalúa ampliar su imputación al delito de omisión maliciosa y falsificación de documentos públicos.
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