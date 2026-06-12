En medio del escándalo por su patrimonio, Manuel Adorni anunció un beneficio para personas con discapacidad

adorni discapacidad El anuncio de Manuel Adorni sobre discapacidad

Manuel Adorni dice que tuvo un pendrive con medio millón de dólares guardado por años: "Era un trofeo"

En medio de las repercusiones por los detalles de su declaración jurada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó una llamativa explicación sobre cómo custodiaba su fortuna en criptomonedas, y por qué no las declaró durante años.

Al ser consultado sobre los motivos por los cuales mantuvo un capital equivalente a uno 500.000 dólares en Bitcoin almacenado de forma física en un pendrive —o billetera fría— por fuera del sistema financiero, el exvocero presidencial apeló a una veta personal poco conocida, y que no dejó de generar algunas dudas.

Lejos de una estrategia netamente especulativa, el funcionario nacional argumentó que el destino de esos activos digitales estuvo directamente relacionado con uno de sus pasatiempos favoritos. "Yo soy coleccionista de computadoras y cosas viejas. Más allá de que la ganancia era importante, me lo guardé como un trofeo", relató durante la entrevista televisiva.

Para el jefe de Gabinete, el valor de haber apostado por el Bitcoin entre 2014 y 2018 transformó a ese dispositivo de almacenamiento en una pieza de colección invaluable en su hogar.

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La declaración no tardó en generar debate. Mientras que en el entorno de los inversores tecnológicos se entiende el almacenamiento en billeteras frías (dispositivos USB como Ledger o Trezor) como la forma más segura de proteger activos de hackeos, en el plano político la justificación alimentó las críticas de la oposición.

Para sus detractores, la romántica idea de conservar un "trofeo de colección" fue leída como una ingeniosa excusa para maquillar el hecho de haber mantenido medio millón de dólares fuera del radar del fisco durante casi una década.

La versión de Manuel Adorni sobre sus primeras inversiones

Según el relato del propio funcionario, los primeros fondos de relevancia económica no provinieron de la actividad financiera formal, sino de una situación familiar imprevista a principios de siglo: un hallazgo, como si fuese un tesoro escondido.

"Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que es el dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento", relató el jefe de Gabinete.