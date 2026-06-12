Luis Majul defenestró a Manuel Adorni por su "relato armado para salvarse de la cárcel"

En ese sentido, se preguntó retóricamente: “¿Merece una persona que miente, que se contradice así, sea o no sea chorro, la Justicia lo dirá, estar en el más alto cargo político del Gobierno, después del Presidente, seguir en ese cargo?”

“Casi nada de lo que dijo ayer parece verosímil”, aseguró el periodista sobre una entrevista televisiva que brindó el miércoles por la noche y en la que trató de explicar y dar contexto a su declaración patrimonial, negando taxativamente todo lo que había dicho en ocasiones anteriores, incluso desmintiendo a Milei.

Y volvió a utilizar la retórica para referirse a Adorni y su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OS): “¿No parece lo de medio millón de dólares en negro un relato armado para salvarse de la cárcel por corrupción y empezar a rezar para que le perdonen el pecado de evasión fiscal?”