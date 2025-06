Habitantes de Bahía Blanca cortan rutas tras el veto de Javier Milei a la ayuda por las inundaciones

Al menos trece personas decidieron cortar el tránsito, prendiendo fuego varios neumáticos sobre la trazada de la ruta, reclamando que no recibieron el subsidio correspondiente que entregó el Gobierno a los habitantes afectados por las inundaciones en Bahía Blanca.

“Pidieron que tengamos medidor para poder cobrar el subsidio y acá la mayoría de gente no lo tiene”, explicó una de las manifestantes en relación al dispositivo que registra el consumo de luz, gas o agua de la vivienda para que luego las empresas cobren el gasto que se hizo de forma precisa.

“Piden que tenga instalado el medidor, que tenga una cuenta, que figure mi nombre en el servicio. Había un 0800 donde la gente se pudo anotar, pero no cobraron. Mucha gente vive en ranchitos y no paga la luz, no tiene medidor”, agregó la mujer.

corte bahia blanca

Tal como indicó el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, pocos días después de las inundaciones, el Gobierno creó un fondo especial de $200 mil millones y comenzó a entregar subsidios a los habitantes afectados, denominado “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”.

Informaron que "el 85,43% del total de inscriptos para recibir el S.U.R. ya han recibido el pago correspondiente”,mientras que “los casos bajo análisis representan el 10,55% y los rechazos únicamente el 4,01%”.

La situación se conoció luego de que el presidente Javier Milei vetara la ley 27.790, sancionada a principios de junio en el Congreso, la cual declaraba la emergencia por 180 días para Bahía Blanca y Coronel Rosales por las inundaciones ocurridas hace tres meses. Asimismo, obligaba al Gobierno nacional a crear otro fondo de 200 mil millones de pesos para el otorgamiento de subsidios y créditos para la reconstrucción de las viviendas de los afectados.

De igual manera, el vocero presidencial, Manuel Adorni sintetizó todas las medidas que se tomaron tras la devastadora inundación y explicó: “Hoy, casi tres meses después (sí, casi tres meses después), la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Por eso, el presidente Javier Milei vetó la ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta”.