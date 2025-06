Manuel Adorni arrancó su habitual conferencia de prensa con un video de Sergio Massa: "No pasó"

Embed

“No pasó. Debía terminarse hace cuatro años, por los tiempos de la política que priorizó las fotos oficiales al avance de la obra y dilató su finalización", añadió el vocero al remarcar que la obra no fue finalizada por la presidencia de Alberto Fernández.

"Durante décadas los argentinos vivimos al calor de obras licitadas que no existieron, que solo se anunciaron o que se anunciaron y nunca se terminaron. La famosa 'corrupción transformadora' que algunos todavía, increíblemente, defienden", comentó.

Tras mencionar la obra del sistema Riachuelo, Adorni criticó la gestión de Malena Galmarini en Aysa: “Al asumir este gobierno encontró en Aysa que se gastó 4.800 millones de dólares y funcionó como plataforma de campaña para funcionarios de turnos”.

Del monto dado por el funcionario, especificó que un “25% de las obras se destinaron a los municipios de Tigre y de Malvinas Argentinas, de donde provenía su cúpula directiva ”. Además, el vocero mencionó los “sponsoreos de Aysa en esos municipios” y recordó “en 2023 la compra de camionetas Kangoo por 25 millones de dólares, el triple de su valor real”.

El Gobierno eliminará por decreto el Día del Empleado Público

El Gobierno confirmó este miércoles que el presidente Javier Milei eliminará con un decreto el día del empleado público. Fue el vocero Manuel Adorni quien lo anunció en una conferencia de prensa y aseguró que "la Argentina que rendía culto al estatismo y al sector público es cosa del pasado".

"El Presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al día del empleado público. El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del privado no tiene o carece, teniendo en cuenta que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes del país", sostuvo el portavoz.

Y siguió: "Trabajar en el Estado es un servicio para atender al ciudadano que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia y que de manera directa o indirecta es responsable del presente y el futuro del país".

Para Adorni, la medida "va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este Gobierno, que está para allanar el camino de la libertad de los argentinos y no para entorpecerlo. La Argentina que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado es cosa del pasado", cerró.