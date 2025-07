Habló la madre de una de las detenidas por el escrache a Espert: qué dijo

"Era de noche. Me asusté muchísimo porque tocaban timbre insistentemente. Un vecino me comunicó por WhatsApp que había una orden de allanamiento para mi domicilio. No tengo nada que ver con los delitos, y mi hija tampoco. Ella hace 12 días que está presa", relató sobre lo sucedido el miércoles 25 cerca de las 6 de la mañana.

"Vinieron a allanar mi casa. El allanamiento dio negativo, por supuesto. Yo ni siquiera milito. Me parece un orgullo militar pero nunca sentí la vocación que sintió mi hija. No encontraron absolutamente nada y sin embargo me llevaron a la comisaría para declarar delante de la jueza (Sandra) Arroyo Salgado", contó la mujer en Sin lugar para los débiles.

Pietravallo pasó tres días detenida en una comisaría por tener en su poder la cédula azul del auto que es propiedad de su hija.

"Alexia está mejor porque no está en Ezeiza, pero sigue angustiada. Ella quisiera poder retomar su trabajo y su vida cotidiana. Por eso yo insisto en esto de que ella sigue presa hace doce días por un delito que no existe y que no cometió", apuntó.

Habló el abogado de Eva Mieri: "Quieren dar un mensaje de miedo"

Bienvenido Rodríguez Basalo, abogado de la concejal de Quilmes, Eva Mieri, indicó que su defendida sigue presa, acusada bajo la tipología del artículo 213 bis del Código Penal, el cual indica que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.

En el caso de Miei, su acusación se le suma que habría sido “en concurso real con amenazas agravadas”, sumado a la aplicación del Artículo 3 de la Ley 22.592 contra actos discriminatorios. La misma indica que “serán reprimidos con prisión de un mes a tres años [...] quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

El sábado, Rodríguez Basalo solicitó la excarcelación de Mieri, pedido que le fue negado. En este sentido, el abogado cuestionó la calificación penal adoptada por la justicia federal y aseguró que se trata de un “mensaje peligroso” para las manifestaciones de la militancia política.

Respecto al procedimiento llevado adelante por la justicia, expuso: “Estamos a derecho. Este caso podría haberse tratado de otra manera. Es común que ante una denuncia de este tipo se convoque a audiencia si hay indicios. La persona se presenta, declara y, si corresponde, se aplican medidas”.

Arroyo Salgado liberó a tres de los cuatro detenidos por el escrache a la casa de José Luis Espert

El Juzgado Federal N°1 de San Isidro ordenó este sábado la excarcelación de tres de las cuatro personas detenidas por el escrache en la casa del diputado nacional José Luis Espert: Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes.

No obstante, la jueza Sandra Arroyo Salgado rechazó excarecelar a la concejala de Quilmes Eva Mieri, acusada de integrar el grupo que tiró estiércol en la puerta de la casa del diputado.