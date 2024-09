Hasta Joni Viale se sumó a los que criticaron el asado de Javier Milei en la Quinta de Olivos

"No estamos para comer ensalada de papa y huevo mientras los jubilados la pasan mal", sentenció y agregó "el veto lo podemos discutir".

Y reafirmó: "El cotillón político en este momento no, estás haciendo un ajuste de la san pucha, convalidado por la población que voto eso, no me hagas exhibicionismo de morfi". "Yo no lo hubiera hecho, pero como no soy presidente no opino", cerró Viale.

joni viale asado

Cacerolazo en la Quinta de Olivos contra el asado de Javier Milei: fotos y videos exclusivos de minutouno.com

Jubilados y manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la Quinta de Olivos en la previa al arribo de los "héroes" que avalaron el veto a la movilidad jubilatoria. Las imágenes exclusivas de minutouno.com.

El presidente Javier Milei prepara este martes un asado en la Quinta de Olivos, con el que agasaja a los 87 diputados que votaron a favor del veto presidencial a la nueva movilidad que mejoraba las jubilaciones, mientras en las inmediaciones se congregan varios manifestantes, con consignas contra el Gobierno y los legisladores.

Antes de la llegada de los diputados, muchos vestidos de gala, jubilados y otros manifestantes comenzaron a concentrarse en las inmediaciones de la Quinta Presidencial para expresarse contra el "festejo" que encabeza el mandatario.

"Acontecimiento histórico mundial: único Gobierno que festeja robarle a los jubilados", dice una de las pancartas que capturó minutouno.com en el lugar.

cacerolazo contra asado de milei

acontecimiento historico.webp

cacerolazo jubilados