Horóscopo: Qué dicen los signos del zodíaco sobre el futuro del gobierno de Javier Milei en la Argentina

Tauro

Representa la estabilidad y la búsqueda de seguridad. Los taurinos auguran que Milei deberá enfocarse en ordenar la economía y dar señales de calma a los mercados si quiere sostener su poder político.

Géminis

El signo de la comunicación anticipa un gobierno marcado por mensajes cruzados y contradicciones. La clave estará en lograr un relato claro que pueda sostenerse en el tiempo.

Cáncer

Asociado a la sensibilidad social, advierte sobre tensiones con sectores vulnerables. El futuro del gobierno dependerá en parte de cómo atienda las necesidades básicas de la población.

Leo

Este signo potencia el protagonismo y la figura centralizada de Milei. La astrología marca que el liderazgo fuerte será clave, aunque el exceso de ego puede traer conflictos.

Virgo

Con energía de orden y análisis, anticipa meses de ajustes y controles minuciosos. El éxito dependerá de la capacidad de mostrar resultados concretos.

Libra

El signo del equilibrio pone el foco en la necesidad de consensos. El futuro del gobierno se verá condicionado por la capacidad de tender puentes y negociar con otras fuerzas.

Escorpio

Asociado a las transformaciones profundas, marca un período de tensión, pero también de renacimiento político. Podría haber momentos de crisis que, superados, redefinan la gestión.

Sagitario

Su energía expansiva advierte sobre intentos de avanzar con reformas amplias. El desafío será no dispersarse ni perder la dirección en medio de los obstáculos.

Capricornio

El signo del esfuerzo y la disciplina resalta que el gobierno necesitará sostener un rumbo firme, aunque los resultados tarden en llegar. La paciencia será clave.

Acuario

Representa lo innovador y lo disruptivo. Los astros marcan que Milei continuará con propuestas inesperadas, que podrían abrir debates inéditos en la política argentina.

Piscis

Con su costado sensible, advierte sobre la tentación de prometer más de lo que se puede cumplir. El futuro dependerá de mantener los pies en la tierra frente a un clima social cargado de expectativas.