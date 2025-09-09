Cambió el pronóstico y la vuelta de las lluvias a Buenos Aires es inminente: cuándo se larga

Sin embargo, el sitio especializado Meteored no tenía pronósticos de precipitaciones para el miércoles ni para el resto de la semana.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

El SMN prevé que el jueves regresen las buenas condiciones, con cielo despejado en la madrugada y mañana, y algo nublado desde la tarde; junto a temperaturas de entre 10 y 23 grados.

Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de temperaturas de entre 10 grados para la mínima y 19 para la máxima.

El fin de semana también se anticipa, hasta ahora, con buenas condiciones del clima. Arrancará con un sábado que se presentaría con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y mayormente nublado desde la tarde; con una mínima de 8 grados y una máxima de 18.

El domingo, del mismo modo, tendría cielo mayormente nublado durante toda la jornada; mientras que el termómetro oscilará entre 11 y 20 grados.