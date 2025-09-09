Cambió el pronóstico y la vuelta de las lluvias a Buenos Aires es inminente: cuándo se larga
Junto al ascenso de las temperaturas, el AMBA podría tener lluvias en las próximas horas según el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
A la espera de la primavera, la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transcurre con temperaturas agradables y con buenas condiciones del clima, pero un sorpresivo cambio del pronóstico ahora presenta probabilidades de lluvias casi de forma inminente, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Atrás quedó el frío de la pasada semana, en una de las últimas olas polares, y septiembre arrancó con un abrupto ascenso de las temperaturas, con máximas por encima del promedio para este mes. Y junto a las marcas templadas, transcurría con buen clima, incluso hasta este martes.
De esta manera, la segunda jornada laboral de la semana tuvo cielo parcialmente nublado con temperaturas de entre 8 y 22 grados.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
De acuerdo con el organismo, el miércoles regresan las lluvias al AMBA. Se espera una jornada con cielo mayormente nublado en la madrugada y parcialmente nublado en la mañana, con probabilidad de chaparrones en la tarde pero mejorando en la noche. Las temperaturas se prevén de entre 9 y 23 grados.
Sin embargo, el sitio especializado Meteored no tenía pronósticos de precipitaciones para el miércoles ni para el resto de la semana.
Cómo sigue el clima en Buenos Aires
El SMN prevé que el jueves regresen las buenas condiciones, con cielo despejado en la madrugada y mañana, y algo nublado desde la tarde; junto a temperaturas de entre 10 y 23 grados.
Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de temperaturas de entre 10 grados para la mínima y 19 para la máxima.
El fin de semana también se anticipa, hasta ahora, con buenas condiciones del clima. Arrancará con un sábado que se presentaría con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y mayormente nublado desde la tarde; con una mínima de 8 grados y una máxima de 18.
El domingo, del mismo modo, tendría cielo mayormente nublado durante toda la jornada; mientras que el termómetro oscilará entre 11 y 20 grados.
