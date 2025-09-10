Una adolescente de 14 años se atrincheró en una escuela de Mendoza y disparó dos veces al aire
El incidente se registra en la localidad de La Paz. La menor sigue en el interior del colegio y se niega a entregar el arma.
Momentos de pánico se viven en una escuela de Mendoza donde esta mañana una alumna de 14 años ingresó con un arma de fuego al establecimiento, efectuó varios disparos al aire y se atrincheró en el interior del edificio. Por el hecho no se registraron heridos.
Todo comenzó este miércoles después de las 9.30 de la mañana en la Escuela Marcelino Blanco de La Paz, donde la menor asiste al segundo año del nivel secundario, cuando los estudiantes regresaban a las aulas luego del primer recreo.
Testigos relataron que la alumna salió del baño con un arma cargada y apuntó directamente contra algunos de sus compañeros para luego efectuar al menos dos disparos al aire.
Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmaron que no se registraron heridos tras los disparos. Además, solicitaron a la comunidad que se mantenga alejada del establecimiento mientras se llevan a cabo las negociaciones con la menor, que se atrincheró en el interior de la escuela.
Tras el llamado de alerta al 911, se solicitó el desplazamiento de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), así como también tomó intervención el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), quienes llegaron al lugar en helicóptero de la Policía de Mendoza.
Ante la situación, las autoridades activaron inmediatamente un protocolo para casos de alta crisis y ordenaron una evacuación de la escuela con el fin de resguardar al resto de los alumnos y al personal docente.
La adolescente sigue atrincherada: "Dejá el arma"
Los oficiales tuvieron que intervenir en la negociación con la menor, que permanecía atrincherada en el establecimiento. La fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, a cargo del caso, también se hizo presente en el lugar.
Las mediaciones continuaban pasadas las 12, con especialistas del GRIS intentando dialogar con la adolescente, que efectuó un tercer disparo en presencia de los efectivos.
En diferentes videos no solo se observa el accionar de la adolescente sino también la intervención de los policías, que intentaron dialogar con ella para que entregara el arma.
“Dejá el arma en el piso un minuto así podemos hablar”, le expresó uno de los oficiales hasta que se escuchó otro disparo.
Al lugar también acudieron efectivos policiales, personal de Bomberos y unidades del Grupo de Unidad Motorizada (GUM) de Las Heras, así como también autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Medios locales indicaron que la adolescente sería hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis, lo que explicaría cómo tuvo acceso a un arma cargada.
Habló el intendente de La Paz: “La chica sigue dentro del colegio”
El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, confirmó que cerca de las 12.30 que la chica seguía dentro del colegio con un arma: “La policía está trabajando con grupos para disuadirla y que no cometa una locura", indicó en diálogo con Radio 10.
"Espero que pueda entrar en razón y esto se solucione. Vino a clases de forma normal y sacó un arma. Ni siquiera sus padres entienden qué está pasando., Es un pueblo muy pequeño, estamos todos estupefactos porque nunca sucedió algo así”, agregó.
El intendente también desmintió que la adolescente solicitara la presencia de una profesora en particular.
NOTICIA EN DESARROLLO...
