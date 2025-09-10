menor armada colegio mendoza

Tras el llamado de alerta al 911, se solicitó el desplazamiento de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), así como también tomó intervención el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), quienes llegaron al lugar en helicóptero de la Policía de Mendoza.

Ante la situación, las autoridades activaron inmediatamente un protocolo para casos de alta crisis y ordenaron una evacuación de la escuela con el fin de resguardar al resto de los alumnos y al personal docente.

La adolescente sigue atrincherada: "Dejá el arma"

Los oficiales tuvieron que intervenir en la negociación con la menor, que permanecía atrincherada en el establecimiento. La fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, a cargo del caso, también se hizo presente en el lugar.

Las mediaciones continuaban pasadas las 12, con especialistas del GRIS intentando dialogar con la adolescente, que efectuó un tercer disparo en presencia de los efectivos.

En diferentes videos no solo se observa el accionar de la adolescente sino también la intervención de los policías, que intentaron dialogar con ella para que entregara el arma.

“Dejá el arma en el piso un minuto así podemos hablar”, le expresó uno de los oficiales hasta que se escuchó otro disparo.

Al lugar también acudieron efectivos policiales, personal de Bomberos y unidades del Grupo de Unidad Motorizada (GUM) de Las Heras, así como también autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Medios locales indicaron que la adolescente sería hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis, lo que explicaría cómo tuvo acceso a un arma cargada.

Habló el intendente de La Paz: “La chica sigue dentro del colegio”

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, confirmó que cerca de las 12.30 que la chica seguía dentro del colegio con un arma: “La policía está trabajando con grupos para disuadirla y que no cometa una locura", indicó en diálogo con Radio 10.

"Espero que pueda entrar en razón y esto se solucione. Vino a clases de forma normal y sacó un arma. Ni siquiera sus padres entienden qué está pasando., Es un pueblo muy pequeño, estamos todos estupefactos porque nunca sucedió algo así”, agregó.

El intendente también desmintió que la adolescente solicitara la presencia de una profesora en particular.

