Qué deberá hacer cada signo del zodíaco frente al Eclipse total de Luna en Piscis

Evitar las tensiones no va a ayudar: lo que decidas cerrar ahora abrirá la puerta a conexiones más sanas y equilibradas. Sobre todo, te permitirá conectarte con tu propia vulnerabilidad.

Géminis

El eclipse impacta en tu mundo laboral y en la manera en que te mostrás públicamente. Es una invitación a dejar ver tu esencia sin tanto filtro ni exigencia. Tu talento y tu creatividad pueden inspirar a los demás si te animás a expresarlos de forma auténtica.

Preguntate qué está bloqueando esa libertad de mostrarte tal cual sos. La clave no está en encajar, sino en confiar en tu valor y compartir tu verdad con el mundo.

Sagitario

Este eclipse se mueve en tu base emocional y toca temas de familia, hogar y raíces. Puede sentirse como el cierre de una etapa en tu casa o en el vínculo con quienes comparten tu espacio.

Es momento de dejar salir emociones guardadas y revisar qué recuerdos todavía te sostienen y cuáles ya no. El hogar no es solo un lugar físico, también refleja cómo estás por dentro. Y ahora la vida te invita a hacer espacio para algo nuevo.

Aries

El eclipse activa tu mundo interior y te invita a bajar un cambio. Podés sentirte más sensible de lo habitual, con necesidad de silencio o de un descanso profundo. Es tiempo de escuchar lo que tu cuerpo y tu alma vienen pidiendo hace rato.

Tauro

Se enciende tu zona de amistades y proyectos colectivos. Algunas relaciones pueden mostrar su desgaste, mientras otras se fortalecen desde la autenticidad. Rodeate de quienes apoyan tus sueños de verdad.

Cáncer

El eclipse sucede en tu casa 9, pero involucra a tu eje de creencias y aprendizajes, abriéndote a nuevos horizontes. Podés sentir la necesidad de cambiar de rumbo, viajar o estudiar algo distinto. También puede marcar el cierre de una etapa en la que tus certezas ya no te representan. Tu alma pide expansión y confianza.

Leo

La energía se concentra en tu zona de intimidad y recursos compartidos. Viejas dependencias emocionales o económicas pueden quedar atrás. Es un tiempo para abrazar tu poder interno.

Libra

Ilumina tu zona de rutinas y trabajo diario. Es posible que cambies de hábitos, dejes atrás dinámicas que te desgastan y/o decidas ponerle límites a ciertas exigencias. El desafío está en cuidar tu cuerpo y tu energía como prioridad.

Escorpio

Se eclipsa tu zona creativa y afectiva. Puede traer cierres en historias amorosas o en proyectos personales que ya cumplieron su ciclo. Si te animás a esa entrega total a tu pasión, podés descubrir una libertad que, desde la lógica por sí sola, nunca iba a darse.