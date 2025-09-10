Javier Milei designó a Lisandro Catalán como nuevo ministro de Interior

Así, la golpeada gestión libertaria apuesta a abrir una nueva instancia de diálogo que el propio Milei se encargo de cerrar. Además de la Mesa Federal, Milei conformó una "mesa política nacional" con nombres ya conocidos de la gestión que dan cuenta de la continuidad de sus políticas. Forman parte de ella Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni.

Hasta hoy, Catalán era el segundo de Francos y tenía entre sus funciones el diálogo con las provincias. Ahora, con el rango de ministro, tendrá el objetivo de fomentar ese más que empantanado contacto con las provincias.

El mensaje de Francos incluye una frase que marca el tono que tendrán las reuniones con los jefes del interior: el diálogo será exclusivamente con “gobernadores afines”.

Tras el anuncio, Milei encabeza en Casa Rosada, por tercera vez en esta semana, una reunión de gabinete para establecer los pasos a seguir tras la debacle electoral del domingo pasado.

Además de Milei participan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación), Gerardo Werthein (Cancillería), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad Nacional) y Luis Petri (Defensa); los secretarios presidenciales Manuel Adorni (Comunicación y Medios) y María Ibarzábal (Legal y Técnica). También participa el asesor presidencial sin cargo oficial Santiago Caputo.