Hoy es la marcha nacional de la CGT contra la reforma laboral que impulsa Javier Milei

Ahora bajo la conducción de Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, el Consejo Directivo de la CGT se reunió en su sede de la calle Azopardo para discutir las acciones tras la formalización del proyecto libertario de reforma laboral, que por el momento no incluirá el replanteo de la actividad sindical.

Horas antes el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, había adelantado que el sindicalismo rechazaría el proyecto de reforma laboral.

"Naturalmente no podemos aceptar el planteo del proyecto de (Federico) Sturzenegger porque quiere quitar derechos y romper estructuras del derecho colectivo e individual”, expresó Martínez en referencia a las expectativas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien representó al Gobierno en el Consejo de Mayo.

Aunque la CGT se retiró de manera formal del Consejo de Mayo, Martínez siguió participando en la mesa donde se debatió la reforma laboral, y alertó que en el borrador “hay una postura ideológica muy extrema que no tiene que ver con lo que pensamos y necesitamos los trabajadores”.