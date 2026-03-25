Karina Milei salió a respaldar a Manuel Adorni en medio de la polémica
En medio de las críticas por su conferencia de prensa, Karina Milei le envió un fuerte mensaje de apoyo al jefe de Gabinete a través de las redes sociales.
La escandalosa conferencia de prensa de Manuel Adorni, donde protagonizó fuertes cruces con periodistas por los gastos de su vuelo privado a Punta del Este, generó un enorme revuelo político y mediático. En ese contexto de máxima tensión y críticas constantes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió romper el silencio y salir a respaldarlo públicamente.
El mensaje de Karina Milei en apoyo a Manuel Adorni
A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), la funcionaria nacional y hermana del Presidente publicó un contundente mensaje para blindar al jefe de Gabinete frente a los cuestionamientos por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas y en el financiamiento de su viaje.
IMPORTANTE: Los mejores memes de Manuel Adorni tras su escandalosa conferencia de prensa en Casa Rosada
"Mi apoyo, intacto", sentenció Karina Milei en el inicio de su publicación. Luego, apuntó directamente contra la prensa y los sectores opositores que pusieron en duda el patrimonio del vocero: "Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad @madorni".
El texto fue acompañado por una fotografía selfie donde se los ve a ambos sonriendo relajadamente. Este gesto virtual no es un detalle menor, ya que durante la propia conferencia de prensa, uno de los periodistas le había recriminado a Adorni que "ningún funcionario" lo había respaldado durante los primeros cuatro días del escándalo, lo que desató la furia del vocero y su posterior exigencia de disculpas públicas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario