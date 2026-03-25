Javier Milei pasó el miércoles en X, atacando a usuarios que lo criticaron: "Seguí participando"

Lo que comenzó como un posteo de revisión histórica derivó rápidamente en un intercambio de alta hostilidad cuando diversos usuarios señalaron que el mandatario debería enfocarse en los problemas actuales del país en lugar de debatir sobre el pasado.

Respuestas agresivas de Javier Milei y chicanas personales

Lejos de ignorar las críticas, Milei dedicó gran parte del día a contestar de manera directa, utilizando un tono que muchos analistas consideran inusual para la investidura presidencial. Algunas de sus intervenciones más llamativas incluyeron:

Sobre su agenda internacional: Ante cuestionamientos por sus viajes, respondió: "Si te parece poco tener una reunión con un Presidente y un Primer Ministro... el problema no es mío sino tu falta de perspectiva. Seguí participando".

Ante cuestionamientos por sus viajes, respondió: "Si te parece poco tener una reunión con un Presidente y un Primer Ministro... el problema no es mío sino tu falta de perspectiva. Seguí participando". Ironías sobre el futuro: A un usuario que lo comparó con gestiones anteriores, le sugirió usar un "DeLorean" para viajar 50 años al futuro: "Contame quién dicen que fue el mejor gobierno de la historia... Besito en la frente".

A un usuario que lo comparó con gestiones anteriores, le sugirió usar un "DeLorean" para viajar 50 años al futuro: "Contame quién dicen que fue el mejor gobierno de la historia... Besito en la frente". Ataques intelectuales: En uno de sus cruces más duros, acusó a un seguidor de tener un "déficit de IQ severo" por no responder a su consigna inicial, cerrando el mensaje con un tajante "¡CIAO!".

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Un clima de caída en las encuestas

Esta hiperactividad digital se da en un contexto político delicado. Diversos consultores han comenzado a registrar una caída en los niveles de aprobación del Gobierno, vinculada principalmente al impacto del ajuste económico y la persistente inflación.

Para la oposición, el hecho de que el Presidente pase horas debatiendo en redes sociales mientras el país enfrenta desafíos estructurales es una señal de "desconexión" con la realidad cotidiana de los ciudadanos.