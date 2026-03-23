La CGT confirmó que se suma a la marcha por los 50 años del Golpe de Estado

A 50 años del Golpe: actos, charlas y eventos culturales marcarán un Día de la Memoria especial

A 50 años del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976, este martes, en el marco del Día de la Memoria, se desplegará una amplia agenda cultural que articula memoria, arte y reflexión colectiva.

Durante toda la semana, distintos espacios culturales, organizaciones y colectivos impulsan actividades que invitan a revisitar el pasado reciente a través de la literatura, el cine, el teatro, la música y las intervenciones urbanas, en rechazo a la impunidad y al silencio cómplice, y en defensa de los derechos humanos.

Guía con las principales propuestas por el Día de la Memoria

Ferias, muestras y actividades culturales

En el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) continúa la Feria del Libro de Derechos Humanos “Derechos en Letras”, con entrada gratuita. Incluye mesas de debate y paneles sobre memoria, ambiente y escritura.

En la Casa de la Militancia (H.I.J.O.S.), dentro del mismo predio, se realiza “Feria y Memoria” (domingo, de 13 a 20), con más de 70 productores, radio abierta e intervenciones.

En el Centro Cultural Paco Urondo (UBA) sigue la muestra “Violencia económico-militar”, disponible hasta el 1° de mayo.

Teatro y performances

"24 toneladas" (domingo 22 y 29, 17 hs) en Beckett Teatro, una obra que reconstruye la quema de libros durante la dictadura.

"Mi vida anterior" en Dumont 4040 (jueves 18 hs y sábados 20 hs), basada en testimonios de desaparición.

"La memoria futura", recorrido performático en el Parque de la Memoria con relatos de Abuelas de Plaza de Mayo (funciones entre fines de marzo y abril).

"Huellas de Haroldo" (viernes 21 hs) en el Teatro Payró.

Estrenos: "Pasos en Resistencia" (26 de marzo), "Antes del 24" (desde el 3 de abril) y "El reverso de la memoria" (desde el 10 de abril).

Cine y documentales

Proyección de "Garage Olimpo" (domingo 22, 18 hs) en la Sala Leopoldo Lugones.

Jornada de cine documental de DocuDAC (miércoles 25, Vera 559).

Proyección de "Identidad" (lunes 24, Teatro Empire), sobre el nieto restituido Daniel Santucho Navajas.

Ciclo "A 50 años del golpe: formas de la memoria" con "Los rubios", de Albertina Carri (jueves 26, ENERC).

Intervenciones y actividades especiales

"Mesas de la memoria. El Nunca Más a 50 años del golpe" (miércoles 25, Centro Cultural Rojas).

"Recoletazo" en el Centro Cultural Recoleta (miércoles 25), una intervención colectiva que retoma el espíritu del Siluetazo.

Literatura y charlas

Presentación de "Correlatos" (lunes 23, Paco Urondo), espectáculo basado en la obra de Martín Kohan.

Charla "Contar la dictadura: ficción, testimonio y biografía" (jueves, Librería del Fondo).

Actividades centrales del 24 de marzo

Vigilia "50 gargantas contra la impunidad", convocada por La Poderosa en la Plaza de Mayo, desde las 14, con intervenciones artísticas y paneles.

Movilización a Plaza de Mayo a 50 años del Golpe Estado Cívico Militar

"Peña y locro por la Memoria" en La Trinchera Casa Cultural (desde las 13), con música en vivo y danzas.

Lanzamientos especiales

Estreno digital de "Décimas de Nunca Más", con Teresa Parodi y León Gieco, junto a otros artistas, en homenaje a Madres y Abuelas.

En un nuevo aniversario de esta fatídica fecha, la agenda cultural vuelve a consolidarse como un espacio clave para sostener la memoria colectiva, interpelar el presente y proyectar el debate hacia el futuro.