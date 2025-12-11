Gerardo Martínez adelantó que la CGT rechazará el borrador de Federico Sturzenegger para la reforma laboral

“Habrá una reunión del consejo directivo de la CGT donde analizaremos los andariveles y tomaremos una decisión o un programa de acción en defensa de los derechos constituidos”, anticipó.

La conducción de la central obrera evaluará durante la reunión el texto del proyecto, al mismo tiempo que discutirá cuál será la respuesta sindical. Todo se da en medio de un clima de creciente malestar. Desde el sindicalismo aseguran que quedaron fuera de cualquier instancia de diálogo con el Gobierno. Como respuesta, Martínez, designado por la CGT como representante en el Consejo de Mayo, se ausentó de la última reunión realizada esta semana en Casa Rosada.

“Indudablemente dentro del Consejo de Mayo, que es un consejo consultivo y no vinculante, no hubo oportunidad de discutir todos los temas que queríamos trabajar, tanto de política tributaria como de política laboral”, manifestó Martínez al respecto.

Mientras que el texto oficial de la reforma laboral todavía no fue publicado, habrá que esperar a la reunión de la mesa chica de la CGT para conocer cuáles serán las medidas tomadas por la central obrera en caso de que el Gobierno avance con el proyecto sin introducir los cambios que habían planteado los sindicalistas.