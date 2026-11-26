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Informe de gestión de Diego Santilli: minuto a minuto de la presentación en el Senado y preguntas
El jefe de Gabinete expuso este miércoles su primer informe de gestión para defender el rumbo del Gobierno de Javier Milei.
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25 de noviembre | 21:45
Terminó la sesión en el Senado
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25 de noviembre | 19:57
Cuarto intermedio
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25 de noviembre | 16:15
Santilli finalizó su informe asegurando que Milei va por la reelección
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25 de noviembre | 15:49
Santilli habló de la delincuencia y la inseguridad
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25 de noviembre | 15:48
El jefe de Gabinete destacó los logros económicos de Milei
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25 de noviembre | 15:30
Santilli aseguró que antes de Milei "la única salida era Ezeiza" para los argentinos
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25 de noviembre | 15:28
Diego Santilli habla en el Senado y defiende la gestión de Milei
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25 de noviembre | 13:27
Los temas que responderá Diego Santilli
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, protagonizó este miércoles su primer informe de gestión ante el Senado de la Nación, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional tras asumir el cargo a mediados de año.
Durante la sesión, el funcionario estructuró su discurso en torno al orden fiscal, el balance de la administración de Javier Milei y los cuestionamientos a la oposición.
En el tramo inicial, Santilli apuntó contra la gestión anterior —a la que acusó de haber dejado una "herencia" crítica y manejado "comedores fantasmas"— y defendió el equilibrio de las cuentas públicas, el cierre de la emisión monetaria y la proyección de exportaciones por encima de los 100 mil millones de dólares. A su vez, sostuvo que el oficialismo desmintió pronósticos adversos, destacó el resultado electoral de 2025 y valoró la aprobación de reformas pese a contar con minoría legislativa.
En el cierre de su exposición, el ministro coordinador reivindicó los tres años de gestión de Milei, planteó una agenda centrada en la seguridad, proyectó un futuro sin cepo ni hiperinflación para las nuevas generaciones y llamó a sostener el rumbo del Gobierno.
La jornada incluyó además el intercambio con los senadores a partir de más de 1.200 preguntas unificadas enviadas por los distintos bloques parlamentarios.
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