Diego Santilli buscó cerrar la polémica alrededor de las reservas de oro: "No demos más vueltas"
En su informe ante el Senado, el jefe de Gabinete afirmó que parte del oro está en las bóvedas del Banco Central y otra parte en el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Suiza.
En el marco de las preguntas de la oposición sobre el destino de las reservas de oro del Banco Central (BCRA), Diego Santilli afirmó este miércoles ante el Senado que los activos se encuentran bajo custodia en ubicaciones identificadas y auditadas, y rechazó las versiones que sugerían incertidumbre sobre su paradero.
Durante la presentación de su informe de gestión en la cámara alta, el jefe de Gabinete aseguró que las reservas auríferas del país “están perfectamente cuidadas” y explicó que una parte permanece en las bóvedas del Central.
En cuanto a la parte que Santiago Bausili y Luis Caputo enviaron subrepticiamente al exterior, dijo que se encuentra depositada en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en la ciudad suiza de Basilea.
La aclaración fue en respuesta a una consulta de la senadora riojana Florencia López, en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre el secretismo con que se llevaron a cabo las operaciones realizadas con el oro argentino desde 2024.
“Parte de las tenencias de oro de Argentina están en las bóvedas del Banco Central y parte está en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con asiento en Basilea. No le demos más vueltas”, sostuvo el funcionario.
Con tono irónico, Santilli agregó una frase que rápidamente repercutió en el recinto: “Parece que vieron ‘La casa de papel’ y que se fumaron el oro”, dijo en alusión a las sospechas planteadas por toda la oposición.
La cuestión del oro forma parte de una discusión más amplia sobre la administración anarcocapitalista de las reservas internacionales. Legisladores opositores habían solicitado precisiones sobre la ubicación de cerca de dos millones de onzas troy de oro trasladadas al exterior y sobre las operaciones financieras vinculadas a esos activos.
Sin embargo, el Banco Central respondió previamente que parte de esa información era considerada “confidencial” por razones de seguridad y estrategia financiera, lo que sumó suspicacias en todos los sectores.
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