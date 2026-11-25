Con tono irónico, Santilli agregó una frase que rápidamente repercutió en el recinto: “Parece que vieron ‘La casa de papel’ y que se fumaron el oro”, dijo en alusión a las sospechas planteadas por toda la oposición.

La cuestión del oro forma parte de una discusión más amplia sobre la administración anarcocapitalista de las reservas internacionales. Legisladores opositores habían solicitado precisiones sobre la ubicación de cerca de dos millones de onzas troy de oro trasladadas al exterior y sobre las operaciones financieras vinculadas a esos activos.

Sin embargo, el Banco Central respondió previamente que parte de esa información era considerada “confidencial” por razones de seguridad y estrategia financiera, lo que sumó suspicacias en todos los sectores.