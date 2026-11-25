El informe del propio gobierno contradijo a Javier Milei por los supuestos "20.000 terroristas deportados"
El documento remitido por la Jefatura de Gabinete informó 1.739 expulsiones entre 2025 y octubre de 2026, sin registros oficiales bajo causal de terrorismo.
Un informe oficial remitido al Senado por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli, desarmó la cifra de "20.000 terroristas deportados" que había mencionado el presidente Javier Milei en televisión, al consignar 1.739 expulsiones concretadas entre 2025 y octubre de 2026 sin que figuren registros oficiales de personas expulsadas por terrorismo.
La respuesta parlamentaria surgió a raíz de pedidos de informes impulsados, entre otros legisladores, por la senadora Lucía Corpacci para conocer los expedientes, resoluciones y cómputos comprobables detrás de los dichos presidenciales formulados en una entrevista televisiva.
Qué dicen los datos oficiales frente a la cifra presidencial
En su exposición televisiva, Milei había sostenido que su gestión expulsó a 10.000 "terroristas" en 2025 y a otros 20.000 en lo que iba de 2026, al describirlos como personas que ingresaban desde el exterior para "dinamitar el modelo argentino".
Sin embargo, los datos del Ministerio de Seguridad incorporados al informe desmienten al mandatario y muestran un total de 1.739 expulsiones materializadas entre 2025 y octubre de 2026 (920 en 2025 y 819 entre enero y octubre de 2026), integradas por 1.454 casos tramitados a través del área de Extranjeros Judicializados y 285 por el Departamento de Asesoramiento Operativo Permanente.
En la respuesta remitida al Congreso, el propio Ejecutivo citó la normativa migratoria y de cooperación internacional sin consignar ninguna categoría específica de extranjeros expulsados por terrorismo ni condenas firmes por ese delito, mientras que desde el oficialismo se había aclarado previamente que los conteos amplios incluían rechazos o inadmisiones en frontera por cuestiones documentales o migratorias.
Pasos fronterizos y rechazos de ingreso en la respuesta al Senado
El desglose de las expulsiones efectivas informó que 997 se concretaron por el Aeroparque Jorge Newbery y 253 por el aeropuerto internacional de Ezeiza.
A su vez, las planillas de Seguridad detallaron decenas de miles de incidentes y denegaciones de ingreso en pasos fronterizos, concentrados en ciudadanos de países limítrofes como Paraguay, Bolivia y Brasil, seguidos por registros menores de Chile, Colombia, Perú y Venezuela, en su mayoría vinculados a irregularidades migratorias o de documentación antes que a expulsiones por terrorismo.
Lo que dejó claro el informe del propio Poder Ejecutivo es que el presidente Javier Milei estuvo muy mal informado a la hora de hablar de supuestos terroristas expulsados del país, en una entrevista televisiva, o tal vez el mandatario eligió mentir. Y ahora es su propio gobierno el que tuvo que desmentirlo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario