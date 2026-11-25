Pasos fronterizos y rechazos de ingreso en la respuesta al Senado

El desglose de las expulsiones efectivas informó que 997 se concretaron por el Aeroparque Jorge Newbery y 253 por el aeropuerto internacional de Ezeiza.

A su vez, las planillas de Seguridad detallaron decenas de miles de incidentes y denegaciones de ingreso en pasos fronterizos, concentrados en ciudadanos de países limítrofes como Paraguay, Bolivia y Brasil, seguidos por registros menores de Chile, Colombia, Perú y Venezuela, en su mayoría vinculados a irregularidades migratorias o de documentación antes que a expulsiones por terrorismo.

Lo que dejó claro el informe del propio Poder Ejecutivo es que el presidente Javier Milei estuvo muy mal informado a la hora de hablar de supuestos terroristas expulsados del país, en una entrevista televisiva, o tal vez el mandatario eligió mentir. Y ahora es su propio gobierno el que tuvo que desmentirlo.