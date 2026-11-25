Santilli habló de la reelección de Javier Milei

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió el rumbo de la gestión de Javier Milei ante el Senado de la Nación al enumerar los pronósticos catastróficos que, según señaló, no se cumplieron desde el comienzo del mandato. "Muchos dijeron que si hacía lo que prometía, el gobierno de Milei volaba por los aires. Dijeron que iba a haber un estallido. Dijeron que no iba a durar seis meses", repasó el funcionario durante su informe.

En su repaso de las advertencias y críticas dirigidas al oficialismo, Santilli mencionó escenarios vinculados a la conflictividad social, la economía y la seguridad. "Dijeron que le iban a tomar las calles. Dijeron que si cortaba los intermediarios de los planes, le iban a voltear el gobierno. Dijeron que si sacaba la reforma laboral, iba a tener un paro todos los días. Dijeron que no se podía terminar con el narcotráfico en Rosario", enumeró.

Asimismo, el ministro coordinador sostuvo que los analistas y opositores también fallaron en sus proyecciones electorales y legislativas. "Dijeron que este modelo económico iba a perder en el 2025. No solo ganó las elecciones, sino que lo hizo con más del 40% de los votos", afirmó, y agregó: "Dijeron que este Congreso nunca le iba a votar una ley. Se equivocaron. Una vez más, le erraron en el análisis".

Según Santilli, el balance del oficialismo contradice aquellos vaticinios: "No hubo estallido, hubo crecimiento. No se cayó a los seis meses, hoy va por la reelección". En ese tramo, subrayó que los cambios legislativos se lograron a pesar de contar con una representación reducida en ambas cámaras. "Y con apenas 15% de los diputados y un mínimo histórico de senadores propios, se sancionaron las reformas más profundas en las últimas décadas de la República Argentina", sostuvo.

Por último, Santilli dirigió un mensaje de reconocimiento hacia los integrantes del Poder Legislativo por el acompañamiento a las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo. "Por eso le agradezco a los diputados y, en este caso, a los senadores nacionales que pusieron por encima de las visiones particulares la visión del cambio por sobre los intereses de cada uno de ustedes", concluyó.