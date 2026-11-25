José Mayans acusó a Diego Santilli de concurrir al Senado para "versearnos"
El jefe de Gabinete dio su informe y el senador dio que "viene con un relato que es preocupante por la falta de comprensión de la economía argentina".
José Mayans expresó su “preocupación” por la “falta de comprensión de la economía argentina” por parte del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien concurrió al Senado para realizar su informe de gestión. Durante un cuarto intermedio de la sesión informativa realizada este miércoles, el jefe del bloque del PJ en el Senado acusó al funcionario de asistir a la cámara alta para "versear" a los senadores.
"Que el jefe de Gabinete venga con un discurso a versearnos a nosotros... Tengo que manifestar mi preocupación por lo que ha dicho", dijo el formoseño, señalando que Santilli "viene con un relato que es preocupante por la falta de comprensión de la economía argentina".
El legislador opositor aseguró que “la deuda aumentó prácticamente 120.000 millones. Solamente este mes aumentó 3.000 millones”, y se preguntó “¿dónde está el superávit?" tan destacado por el oficialismo.
Mayans habló de "la caída del empleo y la caída de las pymes" y subrayó los índices de inflación en el marco de una matriz dolarizada: "La inflación está pasando el 30%. No hay un país del mundo que tenga el sistema en dólares con este nivel de inflación", aseveró.
Enumeró también que "el salario no le alcanza a nadie", que "el valor de los servicios ha aumentado prácticamente un 1.700%" y afirmó que “no hay forma de que un hogar o una pequeña empresa pueda sostener eso".
También desacreditó las afirmaciones de Santilli sobre la supuesta disponibilidad de US$50.000 millones en reservas del Banco Central, al señalar que “no son 50.000, es menos”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que “hay 19.600 millones que son del swap chino; después tenemos otro sostén que son 15.000 millones del FMI; después tenemos los encajes, que son depósitos de la gente que están en los bancos". Como consecuencia, estimó que el país tiene "10.000 millones de dólares de reservas negativas".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario