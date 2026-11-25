También desacreditó las afirmaciones de Santilli sobre la supuesta disponibilidad de US$50.000 millones en reservas del Banco Central, al señalar que “no son 50.000, es menos”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que “hay 19.600 millones que son del swap chino; después tenemos otro sostén que son 15.000 millones del FMI; después tenemos los encajes, que son depósitos de la gente que están en los bancos". Como consecuencia, estimó que el país tiene "10.000 millones de dólares de reservas negativas".