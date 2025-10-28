Javier Milei a Alejandro Fantino: "La única que creía que podíamos ganar fue mi hermana y acertó"

Más allá de los números, Milei destacó además la importancia de la nueva composición del Congreso, con más presencia de diputados y senadores de La Libertad Avanza, y se mostró agradecido tanto con su equipo de trabajo como con los votantes. “Se abren las posibilidades de hacer un conjunto de reformas como nunca se vio en la vida. Estamos muy agradecidos a los argentinos por darnos esta posibilidad. A partir del 10 de diciembre vamos a empezar con todas las reformas que estaban dentro del Pacto de Mayo”, adelantó.