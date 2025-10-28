AmCham le exige a Javier Milei "relaciones laborales modernas"

empleo desempleo.jpg

Las firmas estadounidenses expresaron que “en ese camino, resulta esencial conformar un marco normativo que brinde previsibilidad, fomente la inversión y genere las condiciones necesarias para que las empresas puedan producir, innovar y generar empleos de calidad”.

La flexibilización laboral que piensa el gobierno libertario incluye, entre otras cosas:

Jornada laboral de 12 horas con un tope de 60 horas semanales.

con un tope de 60 horas semanales. Creación de un “banco de horas” : las eventuales horas extras por encima de las 12 se compensan o “pagan” con horas libres de trabajo.

: las eventuales horas extras por encima de las 12 se compensan o “pagan” con horas libres de trabajo. Eliminación de las indemnizaciones por despido con o sin causa , siendo reemplazadas por un fondo de cese laboral al que aportan tanto empleados y empleadores.

, siendo reemplazadas por un fondo de cese laboral al que aportan tanto empleados y empleadores. Imposibilidad de realizar juicios laborales , incluyendo los motivados por abuso patronal.

, incluyendo los motivados por abuso patronal. Eliminación de los Convenios Colectivos de Trabajo .

. Contratos individuales entre partes suscritos en cualquier moneda.

suscritos en cualquier moneda. Fechas y períodos de vacaciones a merced del empleador: decide cuándo otorgarlas e incluso puede fraccionarlas.

Se trata de una iniciativa que apunta a eliminar, lisa y llanamente, derechos largamente conquistados por los trabajadores y por eso, destacó la AmCham, “el ejercicio del diálogo y la búsqueda de acuerdos, entre todos los actores y en particular entre los poderes ejecutivo y legislativo, permitirán instrumentar las reformas que impulsen un entorno de negocios hacia el desarrollo sostenible”.

Asimismo, conscientes del impacto de este proyecto a la calidad de vida de los trabajadores, los empresarios estadounidenses reconocieron que “los procesos de cambio requieren equilibrio” indicando que “por eso, junto con la remoción de las barreras regulatorias y la creación de un entorno de crecimiento, será crítico que el Estado acompañe esta etapa con políticas de transición que protejan la empleabilidad y contengan el impacto en los sectores más vulnerables y la clase media, durante los próximos dos años”.