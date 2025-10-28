AmCham le exige a Javier Milei "relaciones laborales modernas"
AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, se puso al frente del reclamo de avanzar hacia una flexibilización laboral y reclamó "relaciones laborales modernas".
La Cámara de Comercios de Estados Unidos (AmCham), que reúne a unas 700 empresas de ese país que operan en la Argentina, no perdió tiempo y tras el resonante triunfo del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas celebradas el domingo pasado ya se puso al frente del reclamo empresarial para que se avance en una flexibilización laboral que incluya la quita de derechos de los trabajadores, facilidades para despedir y más precarización en la calidad de vida de los argentinos,
En un comunicado publicado apenas unas horas después del inesperado triunfo libertario, la AmCham advirtió que se abrió "un nueva oportunidad para avanzar hacia las transformaciones estructurales que Argentina necesita".
Las empresas estadounidenses valoraron que "la estabilidad macroeconómica y la desregulación han sido un gran logro de los primeros dos años de la administración del presidente Milei”.
Tras lo cual se lanzaron a marcarle la agenda a seguir en los próximos dos años: "Argentina necesita mejorar su competitividad, modernizar su infraestructura, simplificar su sistema tributario, adecuar las normas sobre las relaciones laborales modernas e impulsar la formalidad laboral y fisca".
El enfoque esbozado por AmCham en un comunicado titulado “Tenemos una nueva oportunidad”, coincide con el plan gubernamental de avanzar con las denominadas “reformas de segunda generación”, que aluden al plano laboral, tributario y previsional.
Las firmas estadounidenses expresaron que “en ese camino, resulta esencial conformar un marco normativo que brinde previsibilidad, fomente la inversión y genere las condiciones necesarias para que las empresas puedan producir, innovar y generar empleos de calidad”.
La flexibilización laboral que piensa el gobierno libertario incluye, entre otras cosas:
- Jornada laboral de 12 horas con un tope de 60 horas semanales.
- Creación de un “banco de horas”: las eventuales horas extras por encima de las 12 se compensan o “pagan” con horas libres de trabajo.
- Eliminación de las indemnizaciones por despido con o sin causa, siendo reemplazadas por un fondo de cese laboral al que aportan tanto empleados y empleadores.
- Imposibilidad de realizar juicios laborales, incluyendo los motivados por abuso patronal.
- Eliminación de los Convenios Colectivos de Trabajo.
- Contratos individuales entre partes suscritos en cualquier moneda.
- Fechas y períodos de vacaciones a merced del empleador: decide cuándo otorgarlas e incluso puede fraccionarlas.
Se trata de una iniciativa que apunta a eliminar, lisa y llanamente, derechos largamente conquistados por los trabajadores y por eso, destacó la AmCham, “el ejercicio del diálogo y la búsqueda de acuerdos, entre todos los actores y en particular entre los poderes ejecutivo y legislativo, permitirán instrumentar las reformas que impulsen un entorno de negocios hacia el desarrollo sostenible”.
Asimismo, conscientes del impacto de este proyecto a la calidad de vida de los trabajadores, los empresarios estadounidenses reconocieron que “los procesos de cambio requieren equilibrio” indicando que “por eso, junto con la remoción de las barreras regulatorias y la creación de un entorno de crecimiento, será crítico que el Estado acompañe esta etapa con políticas de transición que protejan la empleabilidad y contengan el impacto en los sectores más vulnerables y la clase media, durante los próximos dos años”.
