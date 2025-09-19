La UCA acusa a Javier Milei de exagerar el número de personas que el Gobierno sacó de la pobreza
Agustín Salvia reconoció que la reducción en las cifras es real pero no tan amplia como la que se plantea desde el Gobierno.
El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, cuestionó los datos de pobreza difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y sostuvo que hubo una “exageración” en las cifras.
El INDEC había informado en marzo de este año que la pobreza en el segundo semestre de 2024 fue del 38,1%, una baja respecto al 41,7% del año anterior.
El presidente Javier Milei se hizo eco de esos datos y afirmó en X que “la pobreza cayó muy fuertemente. La baja de la inflación, el crecimiento del nivel de actividad y las políticas que ha impulsado el Ministerio de Capital Humano han sacado de la pobreza a más de 8 millones de personas. Si se considera el dato punta la baja en la cantidad de pobres es de más de 10 millones de personas”.
Según Salvia, la reducción es real, pero menor. El sociólogo reconoció que "efectivamente hubo una baja en la pobreza”, aunque no tan amplia como la plantea la Casa Rosada.
"Estadísticamente es cierto, pero estamos comparando sistemas de precios distintos previos y posteriores a la devaluación", argumentó y detalló: “En esta etapa la pobreza habrá quedado alrededor del 35%. Esos puntos que bajó, desde el 55% de finales de 2023, son 20 puntos que se traducen en 8 millones de personas”.
"El costo de reproducción de una familia se distribuye entre gastos corrientes y gastos fijos" detalló Salvia. En ese sentido, afirmó que actualmente que "los gastos de servicios son más altos y el presupuesto de cada familia tiene que ser más alto. Eso hace que en los bolsillos de la gente quede menos plata después de pagar todo".
"A la gente no le sobra plata, le falta para cubrir los gastos corrientes”, puntualizó.
Los problemas con el IPC del INDEC
En este contexto, Salvia también señaló las dificultades que se presentan en el INDEC: “El efecto que tuvo no haber actualizado el índice de precios durante ese período fue enorme. El INDEC tiene una deuda de hacer posible la comparación estadística, sino va a quedar desactualizado”.
"Tal vez la pobreza está mejor medida que antes, entonces ¿Cuál era el número correcto antes?", amplió en este sentido según informó el sitio Ámbito.
Al hacer una comparación con la gestión de Alberto Fernández, Salvia fue categórico: “Cuando comparás el salario real con valores del IPC vas a decir ‘está mejor que en noviembre, octubre 2024’. Pero si hacés un ajuste adecuado, contemplando los cambios, te vas a dar cuenta que está por debajo”.
Pese a sus críticas, el sociólogo reconoció ciertos avances en políticas sociales durante el gobierno de Milei y destacó que “los sectores populares se vieron realmente beneficiados con los aumentos de las AUH y la tarjeta Alimentar”.
Finalmente, advirtió que "cuando Milei termine su mandato, la pobreza va a ser un tema muy discutido: algunos van a decir que es la herencia, otros que es el proceso inflacionario”.
Según una proyección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales basada en datos del Indec, la pobreza en la Argentina se ubicó en 31,7% durante el primer trimestre de 2025, marcando una baja de 23,1 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2004.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario