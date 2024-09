Javier Milei defendió enfáticamente a Santiago Caputo y apuntó contra Mauricio Macri

Caputo es signado como uno de los principales responsable de los malos humores de Macri con la administración libertaria. “Hay varias cuestiones respecto a Santiago Caputo. No creo que concentre demasiado poder. Yo soy amigo de Santiago", indicó el Presidente.

"Como si eso fuera poco, es una persona con una inteligencia superior a la media”, enfatizó el libertario, quien al ser consultado sobre por qué no tiene un cargo formal, argumentó que se debe a que no son un Gobierno tradicional. "A todos los Gobiernos les gusta robar y en el nuestro le cortamos la mano", sostuvo.

Por último, Milei aseguró que quienes critican a Caputo es porque "no tienen las agallas" para enfrentarse con él. "Son coberdes que no me pueden enfrentar porque saben que pierden", afirmó.

milei caputo macri majul.mp4

Si bien en ese trayecto de la entrevista no lo mencionó, en otro sí apuntó contra Macri, al que Milei acusó de que “no arregló ni de cerca” el déficit fiscal, unas de las obsesiones principales del economista.

“A él [Mauricio Macri] le llegó con un déficit fiscal en el Tesoro, bastante similar al que recibimos nosotros y en cuatro años no lo arregló", comenzó el Presidente, y agregó: "De hecho, llegó al déficit cero primario por licuación. El eje central del corazón de todos los problemas de los argentinos, que es el problema fiscal, ni de cerca lo arregló. Ni que hablar el problema del BCRA, que era la bomba del dólar futuro”.

De todos modos, el libertario se encargó de aclarar que si bien guarda algunas diferencias con el líder del PRO, la relación personal entre ambos es “fabulosa".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LautaroMaislin/status/1830417929944408487&partner=&hide_thread=false Javier Milei sobre Mauricio Macri: “El problema fiscal ni de cerca lo arregló, nosotros lo arreglamos en un mes” pic.twitter.com/RyCq2iAJiL — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) September 2, 2024