¿Denuncia falsa? Revelan qué pasó realmente en el "tercer tiempo" del Club Regatas de Bella Vista

La verdadera denuncia en el Club Regatas de Bella Vista

La causa se originó a partir de la denuncia de una joven contra un grupo de rugbiers por la grabación y difusión no consentida de material íntimo. En su declaración judicial, la víctima detalló que el encuentro sexual fue consensuado con un solo integrante del equipo y ocurrió en las instalaciones del club, luego del encuentro deportivo frente a Los Tilos el pasado 24 de marzo.