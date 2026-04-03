¿Denuncia falsa? Revelan qué pasó realmente en el "tercer tiempo" del Club Regatas de Bella Vista
Si bien no hay denuncias sobre abusos sexuales por parte de rugbiers a jugadoras de hockey, sí hay una fuerte acusación por una filmación sin consentimiento.
La Justicia ya investiga formalmente lo ocurrido en el Club Regatas de Bella Vista, luego de que el caso estallara en redes sociales. Aunque la polémica se alimentó de chats y fotos virales, el proceso judicial se centra ahora en una denuncia específica que busca esclarecer los hechos más allá de las versiones digitales.
Inicialmente, trascendió que un grupo de rugbiers había drogado a varias jugadoras de hockey en el famoso "tercer tiempo", con el fin de abusar sexualmente de ellas. Lo cierto es que, al momento, no hay ninguna denuncia formal al respecto, aunque sí se supo lo que verdaderamente pasó y que desató una acusación real.
La verdadera denuncia en el Club Regatas de Bella Vista
La causa se originó a partir de la denuncia de una joven contra un grupo de rugbiers por la grabación y difusión no consentida de material íntimo. En su declaración judicial, la víctima detalló que el encuentro sexual fue consensuado con un solo integrante del equipo y ocurrió en las instalaciones del club, luego del encuentro deportivo frente a Los Tilos el pasado 24 de marzo.
El episodio tuvo lugar en el contexto de los festejos posteriores al partido, compartidos con las representantes de hockey de la entidad. Según el testimonio, la grabación se realizó a escondidas de la víctima, quien descubrió la existencia del video una vez que el contenido ya circulaba masivamente por plataformas digitales sin haber dado su permiso.
Cómo sigue la investigación
Ahora, la causa está a cargo del fiscal Jorge Castagna, titular de la UFI N°14 de San Martín. El foco de la instrucción es reconstruir los hechos del 24 de marzo para confirmar la difusión no consentida de contenido íntimo, identificar quién realizó la grabación y rastrear la cadena de responsabilidades en su viralización.
Por su parte, el Club Regatas de Bella Vista ha optado por el silencio, sin emitir comunicados hasta el momento.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario