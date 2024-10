Javier Milei interpeló a quienes toman universidades: "¿Están a favor de que las usen para robar?"

"Acá no está en discusión ni la universidad pública ni que no sea arancelada" señaló pero dejó abierta la puerta a un nuevo ajuste a las universidades públicas al señalar que su financiamiento debe discutirse en el Presupuesto 2025 pero "siempre cumpliendo la ley del déficit cero".

marcha universitaria2.jpg

En ese sentido señaló: “¿Está cerrado el Presupuesto 2025? Cuando se debata que se cambie la composición, siempre que haya déficit cero. El déficit cero no se negocia, que sean explícitos, de dónde va a salir la plata. No voy a subir impuestos ni tomar deuda nueva, hay gente que dice que se puede financiar con deuda o emisión monetaria”,

"Acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar", insistió sin prueba alguna y advirtió: "yo no voy a ceder. (Raúl) Alfonsín cedió y voló todo por el aire".

En ese marco Milei cargó contra las protestas de los estudiantes y docentes en rechazo a su veto a la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que "los que hacen este revuelo están a favor de que se usen para robar en beneficio de determinados delincuentes de la política, ¿están a favor del robo? Esos fondos tienen que ser auditados, la pregunta es: ¿Por qué no quieren ser auditados?, no quiere ser auditado el que está sucio, es un chorro, no quieren ser auditados, la política usa a las universidades para financiarse”.

Milei enojado

E insistió: "gratuita no es, alguien la está pagando, mayormente los que no van. Seguirá siendo universidad pública no arancelada, eso no se toca”.

Desde que asumió la Presidencia los salarios docentes perdieron por más de 30 puntos frente a la inflación y Milei reconoció que "los docentes no están bien pagos, es algo histórico. Los tipos que no lo arreglaron me vienen a pedir que arregle algo que pasa hace 40 años y yo estoy dispuesto a arreglarlo, lo que estoy diciendo es que me digan cómo lo hacemos”.