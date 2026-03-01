Javier Milei en la apertura de sesiones EN VIVO: frases más importantes y discurso completo, minuto a minuto

El mensaje de Patricia Bullrich en la previa a la Asamblea Legislativa
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza le dedicó al Presidente un mensaje de apoyo, en la antesala de la apertura de sesiones.
El Presidente realiza este domingo su clásica cadena nacional ante la Asamblea Legislativa para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso.
El presidente Javier Milei habla este domingo 1° de marzo, en el marco de la Asamblea Legislativa por la inauguración del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación que se trasmitirá en cadena nacional.
Cumpliendo con el Artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional, el presidente de la Nación tiene el deber y la atribución de brindar un mensaje anual ante la Asamblea Legislativa. En este discurso, transmitido por cadena nacional, el mandatario debe dar cuenta del estado general de la Nación, repasar las reformas impulsadas y proponer la agenda de leyes que considera prioritarias para el desarrollo del país.
Se trata de una tradición que cumple más de 160 años, habiéndose iniciado en 1862, y que en los últimos 40 años de democracia ha mantenido una asistencia perfecta por parte de todos los jefes de Estado.
