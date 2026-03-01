MinutoUno

EN VIVOCongreso

Javier Milei en la apertura de sesiones EN VIVO: frases más importantes y discurso completo, minuto a minuto

El presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación 

El presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación 
MinutoUno
Política
Javier Milei
Apertura de Sesiones

El Presidente realiza este domingo su clásica cadena nacional ante la Asamblea Legislativa para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso.

Compartí en redes:

EN VIVO

El presidente Javier Milei habla este domingo 1° de marzo, en el marco de la Asamblea Legislativa por la inauguración del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación que se trasmitirá en cadena nacional.

Cumpliendo con el Artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional, el presidente de la Nación tiene el deber y la atribución de brindar un mensaje anual ante la Asamblea Legislativa. En este discurso, transmitido por cadena nacional, el mandatario debe dar cuenta del estado general de la Nación, repasar las reformas impulsadas y proponer la agenda de leyes que considera prioritarias para el desarrollo del país.

Se trata de una tradición que cumple más de 160 años, habiéndose iniciado en 1862, y que en los últimos 40 años de democracia ha mantenido una asistencia perfecta por parte de todos los jefes de Estado.

Minuto a minuto del discurso de Javier Milei en la Asamblea Legislativa

Live Blog Post

El mensaje de Patricia Bullrich en la previa a la Asamblea Legislativa

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza le dedicó al Presidente un mensaje de apoyo, en la antesala de la apertura de sesiones.

tuit bullrich

Live Blog Post

Javier Milei anticipó el eje de su discurso en la apertura de sesiones ordinarias

El presidente, Javier Milei, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje político horas antes de presentarse ante la Asamblea Legislativa. El mandatario encabezará el acto desde las 21 en el Congreso de la Nación Argentina, en una jornada institucional clave.

En su cuenta en X, el Javier Milei manifestó: "¡Hola a todos! La moral como política de Estado. Nos vemos a las 21:00 desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias. ¡Viva la libertad carajo!"

Seguí leyendo esta nota.

Live Blog Post

Cómo ver en vivo la Asamblea Legislativa

El acto de Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso iniciará este domingo 1 de marzo y se podrá ver por Cadena Nacional. En este marco, podrá seguirse en vivo por C5N, tanto en su señal de cable como por YouTube.

Embed - C5N EN VIVO | Toda la información en un solo lugar - Seguí la transmisión las 24 horas
Live Blog Post

A qué hora empieza la cadena nacional de Javier Milei

Fue el pasado miércoles cuando se definió el horario en que comenzará este acto protocolar, uno de los más importantes de cada año porque marca parte de la agenda que el oficialismo impulsará para la labor parlamentaria. Así quedó plasmado en el Decreto 107/2026 publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En ese escueto decreto, en su Artículo 1, quedó defino que a la Asamblea comenzará desde "las 21:00 horas del día 1° de marzo próximo para la apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación, correspondientes al año en curso".

Seguí leyendo la nota.

Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar