Javier Milei anticipó el eje de su discurso en la apertura de sesiones ordinarias: ¿qué dijo?

El escueto decreto define en su Artículo 1: "Señálanse las 21:00 horas del día 1° de marzo próximo para la apertura de las Sesiones Ordinarias del H. CONGRESO DE LA NACIÓN correspondientes al año en curso".

En la antesala de la Asamblea Legislativa, la Casa Rosada pidió a los ministros que envíen los principales ejes de gestión y las proyecciones para 2026, insumos destinados a nutrir el discurso que prepara Milei. Por estas horas, las distintas carteras ultimaban los informes que serán centralizados por la Jefatura de Gabinete para luego pasar por un proceso de depuración antes de llegar al atril del Congreso.

Milei llaga a esta instancia envalentonado por el triunfo en el periodo de sesiones extraordinarias en el que logró sacar adelante la polémica Reforma Laboral que terminará de ser sancionada en el Senado este viernes cuando se apruebe el texto modificado que llegó desde Diputados.

Más allá del acto institucional, el oficialismo prepara un encuentro político puertas adentro. Tras la asamblea, está prevista una cena en la Quinta de Olivos que reunirá al núcleo duro libertario, con Milei a la cabeza.