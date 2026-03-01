A qué hora habla Javier Milei en cadena nacional por la apertura de sesiones ordinarias del Congreso

Fue el pasado miércoles cuando se definió el horario en que comenzará este acto protocolar, uno de los más importantes de cada año porque marca parte de la agenda que el oficialismo impulsará para la labor parlamentaria. Así quedó plasmado en el Decreto 107/2026 publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.