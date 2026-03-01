A qué hora habla Javier Milei en cadena nacional por la apertura de sesiones ordinarias del Congreso
El Presidente encabeza este domingo la Asamblea Legislativa, y brindará su discurso en cadena nacional. Los detalles.
El presidente Javier Milei habla este domingo 1° de marzo, en el marco de la Asamblea Legislativa por la inauguración del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación que se trasmitirá en cadena nacional.
Fue el pasado miércoles cuando se definió el horario en que comenzará este acto protocolar, uno de los más importantes de cada año porque marca parte de la agenda que el oficialismo impulsará para la labor parlamentaria. Así quedó plasmado en el Decreto 107/2026 publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En ese escueto decreto, en su Artículo 1, quedó defino que a la Asamblea comenzará desde "las 21:00 horas del día 1° de marzo próximo para la apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación, correspondientes al año en curso".
Cumpliendo con el Artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional, el presidente de la Nación tiene el deber y la atribución de brindar un mensaje anual ante la Asamblea Legislativa. En este discurso, transmitido por cadena nacional, el mandatario debe dar cuenta del estado general de la Nación, repasar las reformas impulsadas y proponer la agenda de leyes que considera prioritarias para el desarrollo del país.
Se trata de una tradición que cumple más de 160 años, habiéndose iniciado en 1862, y que en los últimos 40 años de democracia ha mantenido una asistencia perfecta por parte de todos los jefes de Estado.
Cómo ver en vivo la Asamblea Legislativa
El acto de Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso iniciará este domingo 1 de marzo y se podrá ver por Cadena Nacional. En este marco, podrá seguirse en vivo por C5N, tanto en su señal de cable como por YouTube.
