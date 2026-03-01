Telefe levantó Masterchef Celebrity por una intempestiva razón
Este domingo 1 de marzo la programación sufre fuertes modificaciones. Conocé los motivos por los que no sale Masterchef Celebrity en la pantalla de Telefe.
Este domingo primero de marzo, los televidentes se encontrarán con una grilla completamente diferente. Muchos fanáticos del reality gastronómico se preguntan por qué MasterChef Celebrity no está al aire, y la respuesta se debe a los cambios de horario de MasterChef Celebrity en Telefe generados por la cadena nacional.
A qué hora habla Javier Milei en Cadena Nacional
El presidente de la Nación brindará su discurso de apertura de las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa en el Congreso. Según el Decreto 107/2026, el mandatario hablará oficialmente a las 21 horas. La administración nacional seleccionó estratégicamente este horario para alcanzar el máximo nivel de audiencia en el prime time televisivo, lo que obligó a desplazar los programas de entretenimiento habituales.
A qué hora empieza Gran Hermano en Telefe
A raíz de la cobertura del mensaje presidencial, la programación nocturna debió ser reorganizada por completo. Una vez que finalice la cadena nacional, Gran Hermano comenzará a emitirse a las 22:15 horas, seguido por una segunda edición a las 23:30. Esta configuración especial, que a nivel de la grilla internacional es ocupada íntegramente por Gran Hermano Generación Dorada, acapara la atención de la pantalla y explica directamente por qué el certamen de cocina queda marginado de las emisiones de este fin de semana.
