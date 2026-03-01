Telefe levantó Masterchef Celebrity por una intempestiva razón

image

A qué hora empieza Gran Hermano en Telefe

A raíz de la cobertura del mensaje presidencial, la programación nocturna debió ser reorganizada por completo. Una vez que finalice la cadena nacional, Gran Hermano comenzará a emitirse a las 22:15 horas, seguido por una segunda edición a las 23:30. Esta configuración especial, que a nivel de la grilla internacional es ocupada íntegramente por Gran Hermano Generación Dorada, acapara la atención de la pantalla y explica directamente por qué el certamen de cocina queda marginado de las emisiones de este fin de semana.